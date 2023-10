Erneut Israel-Flagge vom Rathaus in Jena gestohlen

Die israelische Flagge, die am Historischen Rathaus in Jena angebracht war, ist gestohlen worden.

Jena. Eine Israel-Flagge ist vom Historischen Rathaus in Jena gestohlen worden. Es ist bereits der zweite Vorfall dieser Art.

Eine israelischeFlagge, die nach dem Terrorangriff der islamistischen Hamas als Solidaritätsbekundung mit Israel am Historischen Rathaus in Jena angebracht wurde, ist entwendet worden. Wie Daniel Müller von der Landespolizeiinspektion Jena auf Nachfrage dieser Redaktion sagte, war die Flagge vermutlich bereits in der Nacht zum vergangenen Freitag gestohlen worden. Bestätigt wurde das Fehlen der Flagge demnach aber erst am Montag.

Die Kriminalpolizei sicherte am Montag Spuren am Fahnenmast, der durch den Diebstahl zudem beschädigt wurde. Hinweise auf den oder die Täter seien bislang nicht eingegangen, so Müller. Wie er weiterhin sagte, war bereits am 12. Oktober eine israelische Flagge am Historischen Rathaus gestohlen worden.

Stadt: Neue Fahne kommt

Wie Stefanie Braune, Sprecherin der Stadt Jena, sagt, sei der erste Diebstahl nicht öffentlich kommuniziert worden, um keine unnötige Aufmerksamkeit für Nachahmer zu erzeugen. Stattdessen hatte die Stadt die gestohlene Flagge schnell ersetzt. Hinweise auf den oder die Täter fehlten auch damals. Nach dem jetzigen Diebstahl soll bald wieder eine israelische Flagge wehen – wo, werde allerdings noch geprüft.

Die Hamas hatte am 7. Oktober Israel überfallen und dabei mindestens 1400 Menschen ermordet sowie circa 200 weitere entführt. Israel reagiert seitdem mit Angriffen auf Ziele der Hamas im Gazastreifen.