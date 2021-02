Erneut sind Kinder an einer Jenaer Förderschule erkrankt

In den Räumen der Förderschule in Wenigenjena sind erneut Kinder an Brechdurchfall erkrankt.

In der Förderschule in Wenigenjena sind erneut Kinder an Brechdurchfall erkrankt: Wie Rathaussprecher Kristian Philler sagt, seien drei von sieben Erstklässlern betroffen. In der Schule habe nach den Ferien die Notbetreuung begonnen.

Mitte Januar glaubte die Stadt als Schulträger noch, das Problem in den Griff bekommen zu haben (wir berichteten). Als Auslöser der Erkrankungen konnte der Keim lostridium perfringens ermittelt werden. Mit dem Bakterium kontaminierte Lebensmittel (häufig Geflügel, Fleischwaren und in Fisch) bilden im Darm des Menschen Giftstoffe, die Erkrankungen auslösen können. Typische Symptome sind plötzlich auftretende Bauchkrämpfe und Durchfall, die allerdings nach 24 Stunden im Normalfall wieder verschwunden sind. Bereits im vergangenen September hatten Schüler und Lehrer über Brechdurchfall geklagt, nachdem der Unterricht in dem neuen Gebäude aufgenommen wurde.

Laut Philler ließ die Stadt die Unterrichts- beziehungsweise Betreuungsräume mit einem speziellen Mittel desinfizieren. Auch auf die Hygieneregeln sei im Unterricht geachtet worden. Das Blei-Institut, das auf Innenraumtoxikologie spezialisiert ist, und das Ministerium seien eingeschaltet worden. Nach Phillers Angaben wird jetzt die Kinderklinik hinzugezogen. Die neuen Fälle seien ein Indiz dafür, dass das Bakterium durch ein Kind oder einen Mitarbeiter eingetragen worden sei.