In der Nacht zu Sonntag, 2. Mai, sind die Scheiben der Deutschen Bank und der Commerzbank in der Jenaer Innenstadt massiv beschädigt wurden. Zudem wurde schwarze und lila Farbe aufgebracht.

Erneut Vandalismus in Jenaer Innenstadt

Jena. In der Nacht zu Sonntag wurden die Scheiben von zwei Banken eingeschmissen und beschmiert.

Nach dem ruhigen 1. Mai in Jena ist es in der Nacht zu Sonntag zu Vandalismus gekommen. Die Scheiben der Deutschen Bank in der Johannisstraße und der Fischergasse wurden beschädigt. Zudem ist mit schwarzer Farbe der Eingang der Deutschen Bank großflächig beschmiert worden. Bei der Commerzbank wurden ein Anarchiezeichen und der Satz „Lang lebe Rojava“ mit lila Farbe aufgebracht.

Wann genau die Sachbeschädigungen passiert sind, ist derzeit noch unklar. Die Polizei hält sich bedeckt und will auf Nachfrage erst am Montag konkrete Auskünfte geben. Die Spurensicherung ist vor Ort.

Zuletzt kam es am Abend des 13. März zu Vandalismus in der Innenstadt, bei dem hoher Sachschaden an Geschäften entstand. Die Stadt Jena hatte eine Belohnung von 5000 Euro für sachdienliche Hinweise zur Verfügung gestellt, die Sparkasse Jena-Saale-Holzland zudem weitere 5000 Euro.