Bücherwürmer müssen mit einer teilweisen Öffnung der Ernst-Abbe-Bücherei leben: Unter den derzeit geltenden strengen Abstands- und Hygieneregeln ist eine vollständige Öffnung in der ehemaligen Augenklinik sowie in der Zweigstelle Lobeda nicht möglich.

Ernst-Abbe-Bücherei in Jena öffnet ein bisschen

Die Ernst-Abbe-Bücherei Jena öffnet nach sechswöchiger Schließzeit am Montag mit eingeschränkten Nutzungsmöglichkeiten. Die Nutzung der Bibliothek müsse sich aber auf die Medienrückgabe beziehungsweise -ausgabe beschränken.

Nach einer erforderlichen Terminvereinbarung können Medien vorbestellt und zum Termin abgeholt werden. Eine vorherige Recherche der Medien im Online-Katalog der Bibliothek sei wünschenswert. Bei der Abgabe sind die derzeit in Jena geltenden Hygienevorschriften zu beachten. Im derzeitigen Ausweichquartier der Bibliothek, in der ehemaligen Augenklinik, sind die Räume klein und die Gänge eng, so dass, genauso wie in der Lobedaer Zweigstelle, die vorgeschriebenen Abstandsregeln nicht einzuhalten sind und die Bücherei nicht komplett geöffnet werden kann.

Die Terminvergabe für die Stadtmitte kann über die Telefonnummern 03641/498160 und 03641/498162 erfolgen. Die Zweigstelle Lobeda ist über die Telefonnummer 03641/ 331451 erreichbar. Per E-Mail können beide Einrichtungen über eab@jena.de kontaktiert werden. Die vorläufigen Öffnungszeiten der Ernst-Abbe-Bücherei sind wie folgt: Stadtmitte: Montag bis Freitag von 10 bis 13 Uhr sowie 14 bis 17 Uhr. Lobeda: Dienstag 10 bis 14 Uhr und Donnerstag 13 bis 17 Uhr. www.stadtbibliothek-jena.de