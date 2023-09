Ernst-Abbe-Sportfeld in Jena: Viktoria Berlin darf Gästekabine beim FC Carl Zeiss einweihen

Jena. Am Sonnabend gibt es die nächste Premiere im Jenaer Stadion: Was die Gastmannschaft erwarten wird.

Viktoria Berlin darf am Sonnabend zum Spiel gegen den FC Carl Zeiss Jena die neue Gästekabine im Ernst-Abbe-Sportfeld einweihen. Die Mannschaft kommt in den Genuss, die neuen Räume in der Osttribüne zu nutzen, muss sich aber noch auf ein Provisorium einstellen.

Hintergrund ist, dass die bisherige Kabine in der Westtribüne wegen der Bauarbeiten nicht mehr nutzbar ist und kein Strom mehr anliegt. Damit erfolgt der Umzug des Gästebereichs in das Funktionsgebäude der neuen Haupttribüne. Für die Gastmannschaft stehen die große Kabine, ein kleines Zimmer für deren Trainer oder den Physiotherapeuten sowie Toiletten und Duschen zur Verfügung. Der Gästebereich verfügt über einen eigenen Eingang.

Kabine wird für Viktoria Berlin provisorisch eingerichtet

„Vorerst arbeiten wir mit der bisherigen Kabinenausstattung“, sagt Andreas Trautmann, Sprecher der Stadionbetreibergesellschaft Elf5, und verweist auf die weiteren Pläne. Veränderungen seien geplant, sobald die neuen Möbel für die Kabine der ersten Mannschaft geliefert sind. Deren bisherige Schrankausrüstung soll dann zum Teil für die Gästekabine aufgearbeitet werden.

Blick in die Gästekabine: Rechts geht es in den Sanitärbereich. Die mittlere Tür führt ins Trainerzimmer, die linke Tür zum eigenen Ausgang. Foto: Tino Zippel

Im Stadion laufen derzeit Bauarbeiten in verschiedensten Bereichen. Mehrere Trupps sind im Funktionsgebäude der Osttribüne aktiv. An der Westtribüne neigen sich die Abrissarbeiten dem Ende entgegen. In den nächsten Wochen soll der Bau ein neues Dach erhalten.

Viktoria geht als Favorit ins Spiel

Viktoria Berlin hat in der Regionalliga bereits zwölf Punkte gesammelt und steht auf dem siebenten Tabellenplatz. Gastgeber FC Carl Zeiss Jena belegt den 14. Platz mit einem Sieg und drei Unentschieden. Anpfiff für die Partie ist um 13 Uhr. FCC-Trainer René Klingbeil hofft, dass sich die personelle Lage bis zum Wochenende entspannt.

Kommentar: Platz 14 kann nicht der Anspruch des FC Carl Zeiss Jena sein

Jetzt kostenfreien FCC-Newsletter abonnieren