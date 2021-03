Erst einmal ins Freie: Der Weg für Jenas Gastronomie aus dem Pandemie-Loch?

Jena. Nach Lockdown kann Außenbewirtschaftung Pleiten abwenden. Im Zentrum bis 1 Uhr geöffnet? Das planen Stadt und Gastronomen in Jena:

Der kleine Verwaltungsakt passt zum großen Ganzen: Die Betreiber des Tagesrestaurants „Buffet: ok“ haben in ihrem neuen Domizil als Nachbarn des Romantikerhauses bei der Stadt angefragt, ob sich die Wiese vorm Literaturmuseum als Freifläche gastronomisch nutzen lasse. Corona-Blog: Kein Impfstopp über Ostern in Thüringen geplant – Gera schließt Schulen ab Mittwoch

Tilo Peißker, Abteilungsleiter beim kommunalen Immobilieneigenbetrieb KIJ, blieb nach einem Ortstermin auf Anfrage der Redaktion vorsichtig: Unter anderem müsse erst einmal die Denkmalbehörde befragt werden. Ulf Häder als Leiter des Romantikerhauses verhehlte nicht sein Wohlwollen für die Nutzungsidee, zumal das arg versteckte Museum so mehr Aufmerksamkeit bekäme. Auch könnte sich Häder alternativ eine gastronomische Nutzung des Innenhofes an der Haus-Nordseite vorstellen.

„Eigentliche Todeszone“

Das „große Ganze“ daran: In der Pandemie-Facharbeitsgruppe „Neustart“ des Oberbürgermeisters wird längst debattiert, wie die Jenaer Gastronomie aus dem Koma geholt werden kann, sobald kein Lockdown mehr gilt: „Klar ist: Die Innengastronomie wird noch länger hoch beauflagt bleiben“, sagte Jenakultur-Vize-Chef Carsten Müller, der als Jenas Verantwortlicher für Stadtmarketing und Veranstaltungsmanagement in der AG gefragt ist.

Alle Wirtsleute hätten aktuell ähnliche Probleme bei Planungen: zu wenig Innenraum, kaum Personal, Studentenschaft als Hilfskräfte-Pool auch nicht da. Zudem beträten viele Gastronomen erst „die eigentliche Todeszone“, wenn sie die Gasthäuser wieder öffnen können. Dann würden staatliche Hilfen entfallen, indessen das Geschäft vielleicht nicht sofort anspringe.

Insofern sei die Außenbewirtschaftung in den nächsten Monaten das entscheidende Mittel der Wahl. Nach Müllers Darstellung wird erwogen, die Bewirtschaftungsfrist im Stadtzentrum zu verlängern, ist sie doch bisher auf 23 Uhr begrenzt, derweil die Gaststuben abseits der Innenstadt bis 1 Uhr offen bleiben können.

Nichts geht ohne Teststrategie

Offen ist das Maß, in dem die Stadt den Wirtsleuten beim Erlassen der Sondernutzungsgebühren für öffentliche Außenflächen weiter entgegenkommt. Während des Lockdowns eh nicht erhoben, könnte die bereits stark geminderte Gebühr befristet auf Null sinken. „Mal sehen, ob das geht“, sagte Rathaussprecher Kristian Philler. Nach Genehmigung der am Donnerstag dem Stadtrat vorliegenden Haushaltssatzung 2021/2022 lasse sich entspannter über diesen Punkt befinden, der ohnehin mehr symbolisch als wirtschaftlich von Gewicht sei.

In der Frage der Öffnungszeiten plädiert Philler dafür, „die Befindlichkeiten der Anwohner“ nicht außer Acht zu lassen. Das sieht auch Innenstadt-Ortsteilbürgermeisterin Kathleen Lützkendorf so. Die 8000 im Stadtzentrum wohnenden Menschen benötigten „zuverlässige Ruhezeiten“. Gleichwohl findet es die Grünen-Politikerin „total richtig“, verstärkt auf die Außenbewirtschaftung zu setzen, die natürlich an eine gute Teststrategie geknüpft sein müsse.

Hier ist die elektronische Unterstützung per Luca-App ein Ansatzpunkt, wie Wilfried Röpke sagte, der Chef der städtischen Wirtschaftsförderungsgesellschaft. Er sprach überdies an, dass nach zusätzlichen Flächen für Außengastronomie geschaut werde. Auch wenn derzeit an Öffnungen nicht zu denken sei: Für den Tag X solle alles vorbereitet sein, „dass wir dann nur den Knopf drücken müssen“.

Bitte um Solidarität

Einen „ganzen Blumenstrauß an Ideen“ hat der Verein Initiative Innenstadt in der AG „Neustart“ präsentiert, sagte City-Manager Hannes Wolf: von der Umrahmung des Samstagbesuchs der Innenstadt mit Kostenfreiheit beim Nahverkehr und für Parkplätze – bis zur erleichterten Flächen-Sondernutzung für kleine Konzerte und Verkostungen. Auch ein „Neustart-Markt“ auf den sonst für Flohmärkte genutzten Flächen gehört dazu. Und zu den länger geöffneten Gasthäusern: Hier bittet Wolf die Innenstadt-Bewohner um Solidarität. „Es ist Zeit, etwas zurückzugeben.“ Und sei es mit Ohropax.