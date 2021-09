Erst in der Therme, dann bei der Polizei - Statt in Parklücke auf Grünfläche - Räder für 4000 Euro gestohlen

Jena / Eisenberg. Das sind die Meldungen der Polizei für Jena und den Saale-Holzland-Kreis.

Statt in Parklücke auf die Grünfläche

Versehentlich übers Ziel hinaus geschossen ist am Montagnachmittag eine Fahrerin in der Anna-Siemsen-Straße in Jena. Die Frau wollte mit ihrem Chevrolet vorwärts in eine Parklücke einzufahren, als sie plötzlich bei ihrem Automatikgetriebe Gas und Bremse verwechselt. Folglich fuhr das Fahrzeug über die Begrenzung hinaus auf eine Grünfläche. Das Fahrzeug kam an einem Baum zum Stehen. Die Unfallverursacherin blieb unverletzt. Der Chevrolet wurde beschädigt entstand und musste abgeschleppt werden.

Telefonzelle beschädigt

Unbekannte haben an einer Schule in Stadtroda eine Telefonzelle beschädigt. Wie eine Zeugin am Montagmorgen mitteilte, haben Unbekannte mit einem Ast die Scheibe mutwillig eingeschlagen und diese dadurch komplett zerstört.

Nach Besuch in der Therme der Besuch von der Polizei

Ein 58-Jähriger wurde nach seinem Besuch in einer Therme in Bad Klosterlausnitz kontrolliert. Zuvor ging bei der Polizei die Mitteilung ein, dass der Mann augenscheinlich unter Alkohol stehen soll. Ein Atemalkoholtest ergab knapp einen Promille. Nachdem die Anzeige erstattet wurde, konnte der Mann zu seinen Wohnwagen und aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen werden.

"Aufgebockt" und alle Räder gestohlen

Aufgebockt wurde am Wochenende ein Pkw in Kahla. Bei dem Fahrzeug, welches auf einem Gelände abgestellt wurde, haben Unbekannte am Wochenende alle Räder entwendet. Diese wurden von dem VW abmontiert. Der Beuteschaden wird auf knapp 4000 Euro geschätzt. Hinweise zu den Tätern liegen noch nicht vor.

