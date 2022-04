Erste Kriegsverletzte aus der Ukraine in Jena

Jena. Zwei Verwundete werden seit Donnerstag am UKJ behandelt. Lenkung via Kleeblatt-System

Das Universitätsklinikum Jena (UKJ) betreut seit Donnerstag zwei der 24 Kriegsverletzten, die gleichen Tags mit einer Maschine aus Polen zum Flughafen Halle/Leipzig gebracht worden waren. Der erste Patient sei um 18 Uhr im UKJ angelandet, der zweite mit weit schwereren Verletzungen Stunden später, so berichtete Professor Michael Bauer, Direktor der Klinik für Anästhesiologie und Infektionsmedizin am UKJ, der Thüringens Intensiv-Koordinator im deutschen Kleeblatt-System zur Verteilung von Corona-Patienten ist. Nach seiner Beschreibung greift genau dieses System jetzt wieder samt Einbettung in einen europäischen Katastrophenschutz-Mechanismus, um die Verletzten aus der Ukraine medizinisch zu versorgen. Auf ganz Deutschland seien bisher 73 Verletzte aus der Ukraine verteilt worden, bisher bevorzugt auf West-, Südwest- und Norddeutschland. Dabei wurde das deutsche Kleeblatt-System mit seinen fünf Regionen noch um ein sechstes „Blatt“ ergänzt – das Bonner Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK), bei dem die Fäden für die Ukraine-Belange zusammengehalten werden. So sei zu erklären, dass das UKJ zum Beispiel schon letzte Woche mit ersten Patienten aus der Ukraine gerechnet habe – die dann kurzfristig nach Italien weitergelenkt worden seien, berichtete Bauer.

Was das Lazarett nicht leisten kann

Nach seiner Beschreibung geht es immer um Patienten, die vor drei, vier Wochen erstversorgt wurden und nun stabil genug sind, den Transport zu überleben. So würden gezielt Kapazitäten freigemacht für neue Erstversorgungen in der West-Ukraine und in Polen.

Der Blaulicht-Newsletter Lesen Sie in unserem täglichen Newsletter die aktuellen Meldungen zu Einsätzen und Lagen in der Region. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Bauer hat selbst Erfahrungen in einer Klinik gesammelt, die 25 Kilometer entfernt vom US-Air-Force-Hauptquartier Ramstein steht und damals Verletzte aus dem Irakkrieg behandelte. Tatsächlich sei da hohes Spezialwissen erforderlich. Die Betreuung der „komplexen Verletzungsmuster“ könne das UKJ „ohne weiteres leisten“. Federführend am UKJ sei die Unfallchirurgie, und etwa mit Spezialdisziplinen wie Mund-Kiefer-Gesichts- oder Viszeralchirurgie und Augenheilkunde sei man breit aufgestellt, sagte Bauer. Hier stehe nicht die Frage, dass Belastungsgrenzen drohen, sondern dass „individualmedizinische Versorgung ermöglicht wird“. Die Betreuten sollen „voll wiederhergestellt aus der Erkrankung hervorgehen“. Diesem Anspruch könne in einem Lazarett nicht entsprochen werden. Bauer verwies indes auf die Bitte des BBK, der man nachkomme: Es werden keinerlei Angaben gemacht, die die Privatsphäre der Patienten nur annähernd berühren. Und ob Soldat oder Zivilist? „Wir haben einen großen Anteil Zivilopfer, eine große Zahl Kinder, die wir übernehmen.“

Herausforderung: chronisch Kranke

Für ganz Thüringen werde die Verteilung über das Trauma-Netzwerk des UKJ und das Helios-Klinikum Erfurt koordiniert und mit dem „Kleeblatt“ harmonisiert. Bauer gab zu bedenken: „Uns hat alle überrascht, in welchem Umfang chronisch Kranke nicht mehr versorgt werden konnten.“ Insofern seien die Menschen mit Kriegsverletzungen „nur die Spitze des Eisberges“.

Über 1000 Ukrainer in Jena

In Jena sind 1070 Menschen aus der Ukraine gemeldet und im Ausländerzentralregister erfasst. 139 Schulanmeldungen wurden bisher mitgeteilt. 27 Kinder aus der Ukraine besuchen eine Kita in Jena. Weitere 15 Kinder werden im Laufe des Monats Mai aufgenommen, 14 Kinder stehen auf einer Kita-Warteliste. Stichwort Wohnen: Aktuell sind noch einige wenige Plätze in den Notunterkünften der Stadt (Turnhalle Göschwitz und Emil-Wölk-Straße) frei. Anfang kommender Woche kann der Umzug in eine erste neue Unterkunft in der Karl-Marx-Allee beginnen. Auf einer Etage eines Pflegeheims werden zunächst vorrangig Kranke, körperlich eingeschränkte Menschen und Ältere untergebracht. Platz ist hier für 90 Menschen.