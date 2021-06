Erste Kulturarena-Konzerte in Jena sind ausverkauft

Jena. Reinald Grebe hat in Jena einen Lokal-Bonus. Welche Konzerte der Kulturarena bereits ausverkauft sind

Die Lust der Jenaer Musikfreunde auf Konzerte ist nach der langen Corona-Abstinenz groß. Entsprechend hoch ist die Nachfrage nach Karten für die sommerliche Kulturarena. Wie Jenakultur jetzt mitteilte, sind „nach aktuellem Stand“ erste Veranstaltungen bereits ausverkauft.

Für das Konzert von Rainald Grebe am 15. August und den Auftritt von Thees Uhlmann & Band am 21. Juli sind alle Karten weg. Für das Konzert von Anna Ternheim am 23. Juli sind nur noch wenige Restkarten verfügbar. Jenakultur gibt jedoch den Hinweis, dass „nach aktuellem Stand ausverkauft“ den Arbeitsstand benennt. Durch die Überlastung des Ticketsystems sei es zu vielen Doppelbuchungen seitens der Interessenten gekommen, weil die Fans sich telefonisch, online und/oder am Ticketschalter um Karten bemüht hatten.

In der Folge kam es zu Stornierungen und Rückgaben. Alle gewünschten Stornierungen wurden durch das Team der Tourist-Information sofort durchgeführt, um die Tickets wieder in den Verkauf geben zu können. Sollte es doch noch ein geringes Restkontingent für die benannten Veranstaltungen geben, werden die besagten Restkarten selbstverständlich wieder in den Verkauf gegeben.

