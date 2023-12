Erste Kunden sollen in Jena vor 2030 mit Wasserstoff versorgt werden

Jena. Stadtwerke Jena Netze werden Teil des Pipelineprojekts: Transport-Route von der Ostsee bis in den Südwesten Deutschlands.

Die Stadtwerke Jena Netze treiben die Wasserstoff-Transformation in ihrem Netzgebiet weiter voran. Um eine frühzeitige Wasserstoffversorgung für Jena zu sichern, sind die Stadtwerke als assoziierter Partner dem Wasserstoff-Projekt „Flow – making hydrogen happen“ beigetreten. Ziel des Projektes sei der Aufbau eines Leitungsnetzes für den Transport von grünem Wasserstoff, das sich von der Ostsee bis in den Südwesten Deutschlands erstrecke.

Geplant ist nach Angaben der Stadtwerke der Aufbau eines leistungsstarken Pipeline-Systems für grünen Wasserstoff, das von der Ostsee bis in den Südwesten Deutschlands verläuft. Die Pipeline binde Deutschland an internationale Wasserstoffmärkte an und eröffne damit Bezugsmöglichkeiten für große Mengen Wasserstoff. Erste Leitungsabschnitte sollen bereits 2025 umgestellt werden. Die Erschließung internationaler Importrouten, der Bau von Wasserstoffspeichern, die Umsetzung weiterer Großprojekte im Bereich Wasserstofftransport und die Anbindung an das europäische Wasserstoffkernnetz schafften zusätzliche Versorgungssicherheit.

Interesse an grünem Wasserstoff ist groß

„Wir arbeiten seit Anfang des Jahres intensiv an der Vorbereitung unserer Gasverteilnetze für die Durchleitung von reinem Wasserstoff“, sagt Geschäftsführerin Kristin Weiß. Aus Gesprächen mit gewerblich-industriellen Netzkunden in Jena wisse man, dass die Nachfrage nach dem umweltfreundlichen grünen Wasserstoff hoch sei. „Daher richten wir unser Augenmerk nun darauf, unser Verteilnetz zeitnah an ein überregionales Wasserstoffnetz anzuschließen.“

Das Engagement der Stadtwerke fügt sich ein in verschiedene bereits laufende Aktivitäten. So lasse das Unternehmen in Zusammenarbeit mit dem Branchenexperten DBI aus Leipzig ihre vorhandenen Leitungsnetze auf Wasserstofftauglichkeit untersuchen. Parallel entstünden im Rahmen des Gasnetzgebietstransformationsplanes (GTP) Planungen, welche Teilnetze von Jena in welchen Schritten auf die Verteilung von 100 Prozent Wasserstoff umgestellt werden. Ziel sei es, noch vor 2030 erste gewerbliche Netzkunden in Jena mit Wasserstoff zu beliefern.