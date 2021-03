Bei Parkour geht es darum, sich in einem durchgehenden hoch artistischen Bewegungsfluss über Hindernisse hinweg zu bewegen. (Symbolbild)

Jena In Jena Nord soll eine Parkouranlage entstehen. Das beschloss am Donnerstagabend der Stadtrat.

Erste Parkouranlage Thüringens entsteht in Jena Nord

In Jena Nord entsteht auf dem Gelände des Jugendzentrum Polaris in der Camburger Straße ein Parkourpark. Der Bau der Sportanlage wurde am Donnerstagabend durch den Jenaer Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt einstimmig beschlossen.