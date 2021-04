Erste Technik zieht in Jenas neues Umspannwerk ein

Jena. Thüringer Energienetze und Stadtwerke investieren ins neue Umspannwerk am Hardenbergweg in Jena etwa 13,5 Millionen Euro.

In das gemeinsame neue Umspannwerk von Stadtwerken Jena Netze und Thüringer Energienetze (TEN) kommt Leben: Aktuell werden die Mittelspannungsanlagen der Stadtwerke installiert.

Laster für Laster werden die jeweils 1,5 Tonnen schweren Schaltzellen angeliefert und per Kran ins Gebäude gehoben. Insgesamt 38 dieser Einheiten werden installiert; vier von ihnen leiten den Strom in die Anlage, weitere 32 verteilen ihn in die unterschiedlichen Netzbereiche der Stadt. Das Besondere: Die Anlage besitzt zwei Sammelschienensysteme, von denen eines mit der bisherigen 10 Kilovolt- und das zweite mit der höheren 20 Kilovolt-Mittelspannung betrieben wird. So kann das neue Umspannwerk den zukünftig höheren Energiebedarf Jenas besser decken.

Anlage aus 1970er Jahren verschlissen

Ab Ende April werden von der TEN im Obergeschoss die Schaltanlagen für das 110 Kilovolt-Hochspannungsnetz installiert. Im Sommer folgen die beiden Großtransformatoren. Sie sind mit einer Leistung von jeweils 80 Mega-Voltampere mehr als doppelt so leistungsfähig wie ihre Vorgänger. Läuft alles nach Plan, wird die technische Ausstattung bis September abgeschlossen sein und das neue Umspannwerk in Betrieb gehen. Schritt für Schritt erfolgt anschließend im kommenden Jahr die Einbindung in das Stadtnetz.

Die neue Anlage ersetzt das bisherige Umspannwerk aus den 1970er Jahren, das inzwischen baulich verschlissen ist und seine Kapazitätsgrenze erreicht hat. Die Anlage versorgt große Teile des Zentrums und des Westens von Jena mit Strom, darunter so „boomende“ Regionen wie den Beutenberg Campus, das Gewerbegebiet Tatzendpromenade, die Ernst-Abbe-Hochschule und künftig neben dem bestehenden auch den neuen Zeiss-Standort.

Um deren wachsenden Stromhunger stillen zu können, ist die Ersatzinvestition nötig. TEN und Stadtwerke investieren gemeinsam etwa 13,5 Millionen Euro. Neben dem Umspannwerk Hardenbergweg gibt es in Jena noch zwei weitere vergleichbare Anlagen: in Jena-Nord und in Göschwitz.