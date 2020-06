Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Erster Corona-Fall seit dem 30. Mai in Jena

Eine Jenaer Bürgerin wurde positiv auf den Coronavirus getestet. Das teilte die Stadt am Freitagabend mit. Sie arbeite als Lehrerin in einem Gymnasium in Weida. Die Schülerinnen und Schüler sowie die Lehrkräfte der Schule seien vom zuständigem Gesundheitsamt Greiz bis zum 25. Juni unter Quarantäne gestellt worden. Die Kontaktpersonen in Jena würden derzeit ermittelt. Dies ist der erste neue Fall seit dem 30. Mai. Die Jenaer Corona-Statistik sieht seit dem 14. März wie folgt aus: Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

