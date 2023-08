Erster Schwimmgast kam direkt von nebenan in Lobeda-West

Jena. Jetzt ist die neue Sportschwimmhalle auch fürs öffentliche Schwimmen geöffnet. Erste Erfahrungen und Bedienungsanleitung.

Mit dem ersten öffentlichen Schwimmen ist die neue Sportschwimmhalle am Montag so richtig in Betrieb gegangen. Als erster Badegast löste Tobias Reichmann kurz nach 11 Uhr sein Ticket. Er wohnt in Lobeda-West ganz in der Nähe und verfolgte bereits das Baugeschehen. „Wir haben ja lange darauf gewartet“, sagt er. Nach gut einstündigem Schwimmen bezeichnete er die Halle als „perfekt“.

Regelrecht enthusiastisch nahm eine Schülergruppe aus der Kulturanumschule den Neubau in Besitzt. „Mega, wie schön die ist“, hieß es aus einer Jungengruppe. Die Zehntklässler redeten wirklich über die Sportschwimmhalle. Die Investitionssumme von etwa 19 Millionen Euro fanden sie für den Zweck voll in Ordnung. „Richtig so. Das sieht alles ordentlich aus.“

Das Schwimmparadies im 50-Meter-Modus, der zunächst mittwochs vorgesehen ist. Foto: Thomas Beier

Zum Testen haben alle Schwimmbegeisterten nun ausgiebig Gelegenheit. Öffentliches Schwimmen ist in der Halle montags bis freitags ab 11 Uhr sowie samstags und sonntags ab 10 Uhr möglich. Nach dem Ende der Freibadsaison öffnet die Halle ab Montag, 18. September, zudem für das Frühschwimmen jeweils montags, mittwochs und freitags von 6 bis 7 Uhr. Gestern hatten Frühschwimmer bereits auf eine früher Öffnung gehofft. Vergeblich.

Wasser in den Wein goss eine Lehrerin aus der Universaaleschule. Für Schwimmer, sei die Halle wunderbar. Für Kinder, die erst Schwimmen lernen müssen, sei das große Becken aber schwierig. In der alten Halle habe man sich als Nichtschwimmer durch die unterschiedlichen Beckentiefen herantasten können. In der neuen Halle sei das Wasser durchgängig zwei Meter tief und das Lehrschwimmbecken schnell am Limit, wenn mehrere Klassen da sein.

Bedienungsanleitung für die neue Schwimmhalle

1 Ticketkauf Tickets gibt es wie gehabt an der Kasse beim Eingang gleich gegenüber von der Straßenbahnhaltestelle Emil-Wölkstraße. Erwachsene zahlen 5 Euro oder 4 Euro (ermäßigt) für 90 Minuten Schwimmzeit. Online gibt es auch Tickets.

2 Da geht’s lang Am Empfang nach links abbiegen durchs Drehkreuz (Wertchiparmband vorhalten) und ganz nach hinten laufen bis zu den öffentlichen Umkleideboxen. Der Hebe zum Verschließen der Umkleiden ist beim Sitz.

3 Geteiltes Becken An dem meisten Tagen wir das 50 Meter-Becken durch eine Brücke in zwei gleich große Hälften geteilt. Das öffentliche Schwimmen findet dort statt, wo keine Schüler oder Vereine schwimmen. Das Sportbecken hatte gestern knapp 27 Grad, die Luft lag am Montag knapp über 28 Grad.

4 Wie ins Wasser kommen? Das Becken hat nur eine Treppe, die bei Beckenteilung möglicherweise für das Öffentliche Schwimmen nicht zugänglich ist. Dann heiß es entweder die Leitertreppe am Beckenrand nehmen oder springen.

5 Aufwärm- oder Lehrschwimmbecken? Der Besuch zwischendurch scheint auch zum Aufwärmen verlockend, die Temperatur liegt bei 31 Grad: Aber: Die Woche über ist das Lehrschwimmbecken nicht für die allgemeine Öffentlichkeit vorgesehen. Es gibt hier keine Aufsicht.

6 Die Badezeit von 90 Minuten beginnt nach Passieren des Drehkreuzes und endete auf dem Heimweg mit dem Einwurf des geschippten Armbandes ab der gleichen Stelle.

Führungen durch die neue Halle gibt es am heutigen Dienstag und am Donnerstag von 15 bis 18 Uhr.