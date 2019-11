Camburg. Zweiter Handwerker-Erzählsalon in Camburg öffnet am Montag, 11. November, im Stadtmuseum seine Türen.

Erzählsalon mit Handwerkern in Camburg

„Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen“, ist eine bekannte Redensart, der am Montag, 11. November, Handwerker auf den Grund gehen. Sie berichten im Stadtmuseum Camburg von Höhen und Tiefen im Beruf, was sie auf ihrem Weg zum Meister herausforderte, was ihnen besonders glückte oder woran sie scheiterten.

Zum zweiten Mal lädt das Berliner Unternehmen Rohnstock Biografien zum Handwerker-Erzählsalon. Die Veranstaltung findet innerhalb des Projekts „Handwerk erzählt – Zwischen Tradition und Zukunft“ statt. Die in den Runden gemeinschaftlich geteilten Erfahrungen werden auf Tonband festgehalten und hinterher von Autoren der Firma Rohnstock Biografien aufgeschrieben. In Broschüren sowie in zwei Büchern, eines mit thüringischen und eines mit sächsischen Erzählungen, werden die Geschichten schlussendlich kostenlos der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Handwerksbetriebe können sich so potenziellen Nachfolgern als zukunftsfähige Unternehmen vorstellen.

Gefördert wird das Erzählprojekt vom Beauftragten der Bundesregierung für die neuen Bundesländer, Christian Hirte. Die Thüringerin Katrin Rohnstock, Initiatorin des Projekts und Entwicklerin des Veranstaltungsformats Erzählsalon sei überzeugt davon, über das Weitergeben von Erfahrungen junge Menschen fürs Handwerk zu gewinnen: „Persönlich Erzähltes weckt Interesse und hilft, schneller Beziehungen zu knüpfen“, sagt Rohnstock.

Montag, 11. November, 17.30 Uhr Stadtmuseum Camburg, Amtshof 1–2 , Eintritt frei