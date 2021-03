Jenaer Bildhauer beendet seine Garten-Liaison

Bildhauer Stephan Wengler in seinem Garten-Atelier am Wenigenjenaer Ufer.

Der Beginn dieser Gartensaison ist für ihn das Ende einer 21 Jahre währenden Gartensaison. So könnte man über Stephan Wengler (Jahrgang 1969) sagen. Der Bildhauer hat letzten Schutt zusammengeräumt in seinem Ateliergärtchen und gibt nun die Schlüssel an den Pächter zurück. „Ein Aufhebungsvertrag; keine Kündigung“, sagt der Künstler. Vielen Leuten wird nun etwas fehlen in diesem grünen Dreieck in der Nähe der Saale.