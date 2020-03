Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Es darf nicht bei drei E-Bussen in Jena bleiben

Drei Elektro-Busse fahren seit einem Monat beim Jenaer Nahverkehr. Der Kauf der 690.000 Euro teuren Busse wurde zu 80 Prozent vom Land gefördert; das schien in Sack und Tüten. Jetzt fordert das Land von der Stadt die Abgabe einer weitreichenden Verpflichtungserklärung.

Die Stadt soll sich zur schrittweisen Umstellung auf elektrische Antriebssysteme im Stadtbusverkehr bekennen. Passiert dies nicht, könnten 2,2 Millionen Euro an Fördergeldern nicht ausgezahlt werden. Die Sache wurde diese Woche im Stadtenwicklungsausschuss besprochen. Alexis Taeger (FDP) klang etwas verwundert über die nachgeschobene Forderung des Landes. Bei künftigen Investitionen, wie der 153-Millionen-Investition in neue Straßenbahnzüge, die ebenfalls an Fördergeldern hängt, bedürfe es weiterer Absicherungen. Es sei sonst ein „Treppenwitz der Geschichte“, wenn ein solches Projekt an Formalien scheiterte.

Im Ausschuss gab es keinerlei Widerspruch zur weiteren Elektrisierung des Stadtbusverkehres. Die Formalie muss aber auch noch im Stadtrat beschlossen werden, denn wenn die E-Bus-Verpflichtung so richtig verbindlich ist, muss der so genannte Öffentliche Dienstleistungsauftrag (ÖDA), mit dem die Stadt die Jenaer Nahverkehrsgesellschaft alle paar Jahre mit dem Öffentlichen Nahverkehr betraut, um einen „klaren Bezug zur Elektromobilität“ erweitert werden. Bürgermeister Gerlitz (SPD) äußerte Verständnis dafür, dass das Land eine klare Positionierung verlangt. Das Land wolle „gestalten“.