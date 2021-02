Es gab schon kältere Winter mit ebenso viel Schnee in Jena

Jena. Im Januar 1987 fuhren in Jena bei minus 26 Grad Busse und Bahnen, es gab Winterspartakiaden an den Schulen und für Kinder eine Spritzeisbahn in Lobeda.

Mit Superlativen sind die Menschen wegen des Wintereinbruchs schnell bei der Hand. Doch ein Blick ins Jenaer Stadtarchiv zeigt: Die Presse hat schon über kältere Winter berichtet. So wurde im Januar 1987 in Jena minus 26 Grad gemessen. Und noch eisiger war es im Januar 1850, als die Klimastation in Jena mit minus 30,6 einen Allzeit-Kälterekord verzeichnete. Schnee-Blog: So rettet Feuerwehrchef völlig eingeschneite Familie – Thüringen nähert sich Kälterekord