Es ist an der Zeit für neue Jenaer Module

LED-Laufschrift am neuen Kirstenschen Haus in Jena. Mittlerweile läuft sie nicht mehr.

Jena. Kommentar: Über Dichter und Tourismus

Zu einer gewissen Grundstimmung in der Innenstadt passt das. Ojemine, die vielen Sommer-Baustellen! Ojemine, wie es knirscht im Gebälk bei manchen Gastronomen. Ojemine, dem Einzelhandel geht’s nicht gut! – Und jetzt scheint obendrein am neuen Kirstenschen Haus, Markt-Ostseite, endgültig die störanfällige LED-Lichtlaufschrift ihren Geist aufgegeben zu haben. Leicht könnte man dahinsagen: Diese Module, über die der Goethe-Schiller-Briefwechsel digital flimmerte, waren eh derart abgeranzt, dass sie von allen unzuverlässigen Lichtpunkten verlassen besser aussehen. Doch: Bei der Anlage geht es um den Siegerbeitrag des Jenaer Botho-Graef-Kunstpreises, 2008.

Es hilft also nicht weiter, nun etwa digitalskeptische Häme über die Laufschrift zu schütten. Hä, hä, hä, hättet Ihr 2008 doch einen Konkurrenz-Beitrag auf Platz 1 gesetzt, der etwas Skulpturelles darstellte und wetterwiderständiger gewesen wäre als die unausgereifte Lichtschrift.

Aber: Weil es um Goethe und Schiller geht, kann man es Jena-Patrioten nicht verargen, wenn sie in diesen Tagen neidisch nach Weimar schauen. Der Goethe-Schiller-Tourismus beschert Weimar nun einmal wie gehabt riesige Touristenströme als Überlebensversicherung für Handel und Gastronomie. Ja, ja, schon klar, es gibt diese ewige stille Übereinkunft, dass Jena an Weimars Goethe-Schiller-Anspruch nicht herumsägt, mögen beide Herren auch mehr Zeit in Jena als in Weimar verbracht haben. Dafür will Jena als Dorado der Wissenschaft glänzen.

Ojemine, umso mehr müsste sich die Stadtpolitik nun gefordert fühlen, den Jena-Bezug der beiden Lichtgestalten des europäischen Denkens lichttechnisch hinzubiegen. Irgendeine neue Laufschrift-Idee kann kein Hexenwerk sein in der selbst ernannten Lichtstadt.