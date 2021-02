Im Rautal bei Jena stehen die Winterlinge in voller Blüte. Viele Menschen haben sich bereits auf den Weg gemacht, um das Naturschauspiel zu bestaunen.

ena. Gehstöcke und Gummistiefel sind für den Ausflug in den Jenaer Vorfrühling sehr empfehlenswert.

J Die Winterlinge im Rautal sind ein weit über die Grenzen Jenas bekanntes Naturschauspiel. In den letzten Tagen wächst der Ausflugsverkehr in das Waldstück mit jedem Sonnenstrahl. Auch am Montag bevölkerten Wanderer den Edellaubwald östlich von Closewitz. Die Stimmung ist hervorragend.