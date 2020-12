Es weihnachtet gar herzlich in Milda

An der Tür jedes Kindes, jeder Seniorin und jedes Seniors in Milda schrillt es am Mittwoch. Die Boten, die ihnen ein Präsent hinstellen, kommen nicht etwa von der Post oder einem Online-Versandhändler. Es sind Engagierte aus dem Ort, die in nur zwei Wochen eine Weihnachtsaktion organisiert haben, um im kalten Dezember das Herz zu erfreuen.

Die Kirmes und das vorweihnachtliche Basteln mit den Mildaer Kindern mussten ausfallen, auch der Weihnachtsmarkt wurde abgesagt. An ein normales Krippenspiel ist in diesem Corona-Jahr ebenfalls nicht zu denken. Für viele Kinder brachen damit die kleinen Freuden zum Jahresende weg, die sonst vom Mildaer Feuerwehrverein und der Kirchgemeinde ermöglicht wurden.

Krippenspiel diesmal per USB-Stick

Also nun Trübsal blasen? Nein, sagten sich die Ehrenamtler, da lässt sich doch was machen. Ein kleines Video vom Nikolaustag aus einem anderen Ort inspirierte die kurzfristige Idee, Präsente für die Mildaer Kinder zu schnüren. „Es fing klein an und wurde immer mehr“, beschreibt Kirchenältester André Starke die vergangenen zwei Wochen. So wollte man auch noch Senioren bedenken, denen die Corona-Zeit einiges abverlangt.

Um ein solches Projekt umzusetzen, braucht es aber auch die nötigen Mittel, weiß Sven Bittner, seines Zeichens Wehrleiter in Milda. Bei einigen Privatpersonen, Unternehmen, Supermärkten, Handwerkern und Politikern fand man ein offenes Ort. Sie trugen zum Gelingen bei, sodass 160 Päckchen befüllt werden konnten.

So viel sei verraten: Ein kleines Heft mit der Weihnachtsgeschichte zum Vorlesen findet sich darin, ebenso ein Weihnachtsbrief, ein Kuscheltier, Süßes und Gesundes. Eine tolle Teamarbeit sei das, „wir sind in den vergangenen Jahren gut zusammengewachsen“, sagt Sven Bittner und blickt zum Kirchenältesten Starke. Es wird, so denn das dörfliche Vereinsleben in einem Jahr wieder normal läuft, eine einmalige Aktion bleiben, sagt seine Frau Katja Bittner, die ein engagiertes Mitglied im Feuerwehrverein ist.

Einmalig bleibt, so hoffen sie, auch die Andacht an Heiligabend, die coronabedingt auf den Dorfplatz verschoben wurde. Nur kurz sollen sich dort auf Abstand die Familien treffen. Das Krippenspiel dagegen wird daheim verfolgt – per USB-Stick, der gegen eine kleine Spende erhältlich ist. Pfarrerin Jeannette Schurig ließ einen Film für Weihnachten produzieren. Mehrere Gruppen aus den unterschiedlichen Orten des Kirchspiels Magdala wirkten dabei mit.