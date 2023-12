Nach dem Bruch einer Trinkwasserleitung am Holzmarkt sind die Reparaturarbeiten inzwischen abgeschlossen. Bis zur Freigabe der Straße muss nächste Woche aber erst der Straßenuntergrund untersucht werden.

Havarie Es werden Hohlräume am Jenaer Holzmarkt befürchtet

Nach der Reparatur einer Trinkwasserversorgungsleitung am Holzmarkt bleibt die Straße zwischen Pressehaus und „Rotem Hirsch“ weiter gesperrt. Nach einer Begehung mit dem Kommunalservice Jena (KSJ) wurde am Freitag entschieden, dass der angrenzende Straßenraum zunächst auf mögliche Hohlräume oder Ausspülungen zu untersuchten ist. Diese Untersuchungen sollen mittels Georadar in der nächsten Woche erfolgen.

Bis zur Freigabe der Straße fahren auch die Busse der Linien 10, 11 und 12 des Jenaer Nahverkehrs vorerst weiter eine Umleitung. Deshalb sind weiterhin Verspätungen auf den stadtauswärtigen Kursen möglich.

Die Gebäude an der gebrochenen Leitung hängen nun an einer Übergangsversorgung. Aufgrund der starken Höhenunterschiede im Untergrund und dem aufgeweichten Boden waren alle Reparaturversuche gescheitert. Im Jahr 2024 soll die defekte Leitung im Bereich zwischen dem Ibis-Hotel und dem Abzweig zur Grietgasse ausgetauscht werden.