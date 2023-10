Etwas weniger Studenten an der Uni Jena

Jena. Für 17.000 Menschen hat an der der Friedrich-Schiller Universität Jena der Vorlesungsbetrieb begonnen

Mit etwa 2400 Studenten im ersten Hochschulsemester ist die Friedrich-Schiller-Universität am Montag in den Vorlesungsbetrieb des Wintersemesters 2023/24 gestartet. Das ist eine leichte Steigerung gegenüber dem Vergleichstag vor einem Jahr, wie die vorläufige Statistik aufzeigt.

Die Zahl aller Erstsemester – inklusive der Studienwechsler – liegt mit mehr als 3600 ebenfalls leicht über dem Niveau des Vorjahres. Die Zahlen werden sich in den nächsten Wochen allerdings noch verändern, da eine Einschreibung an der Friedrich-Schiller-Universität bis 27. Oktober möglich ist.

Im Vergleich zum Vorjahr ist die Gesamtzahl der Studenten zum Stichtag leicht zurückgegangen, was als Resultat des demografischen Wandels die große Mehrheit der Hochschulen in Deutschland in ähnlicher Weise betrifft. Von den nun insgesamt eingeschriebenen etwa 17.000 Studenten sind 56 Prozent weiblich, ein knappes Viertel kommt aus Westdeutschland und etwa 14 Prozent sind internationale Studierende.

Deutlich zurückgegangen sind die Zahlen in den Masterstudiengängen. Das liegt vermutlich zum einen an einem veränderten Annahmeverhalten der Master-Studenten und zum anderen wohl daran, dass Drittstaatsangehörigen die Studierendenvisa nicht rechtzeitig erteilt wurden oder sie keine ausreichende Finanzierung nachweisen konnten.