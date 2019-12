Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Evangelische Grundschule Jena bald im neuen Haus

Logisch! Jenas evangelische Grundschule ist räumlich immer noch recht klein, und so waren im vorigen Monat die Kapazitätsgrenzen eng gesteckt für die Schulanfänger-Anmeldung, die für staatliche und kommunale Schulen erst am vergangenen Mittwoch anberaumt war. Zwei neue Klassen à 20 Mädchen und Jungen sollen im nächsten Schuljahr an der evangelischen Grundschule aufgenommen werden. Anmeldungen sind nach wie vor möglich.

Schulnomadentum innerhalb Jenas

Und ja, in der 2017/2018 gestarteten Schule tut sich einiges. Superintendent Sebastian Neuß sprach das bisherige „Schulnomadentum“ der Einrichtung an: das erste Jahr im Christlichen Gymnasium, das zweite im ausgebauten Pfarr- und Gemeindehaus Kunitz und das laufende Schuljahr bei der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde in der Kahlaischen Straße 9. Dieses Haus – die ehemalige „Kindervilla“ – sei derzeit bis auf den letzten Platz verplant; zum Sommer 2020 ziehe die Schule aus, berichtete Sebastian Neuß. Nun stünden wahlweise zwei Häuser in Aussicht, von denen eines im nächsten Schuljahr die neue Heimstatt sein wird. „Wir stehen in aussichtsreichen Verhandlungen“, sagte der Superintendent, dazu gehöre freilich, jetzt noch keine Namen und Adressen nennen zu können. „Im Januar wissen wir, auf welches Haus wir zugehen. Dann haben wir genaue Vorstellungen über die zeitliche Schrittfolge.“ Gleichwohl schlummert in den derzeit sondierten Angeboten nach Neuß’ Einschätzung das Potenzial, gemeinsam mit dem Christlichen Gymnasium ein schulformen- und schulstufendurchlässiges Christliches Schulzentrum zu entwickeln.

Wie gut die Schule doch bereits gefragt ist, lässt sich nach Beschreibung von Schulleiterin Silke Mack-Rymatzki auch daran ermessen, dass sich jüngst drei Grundschul-Lehrkräfte gezielt für die Einrichtung beworben haben. Aktuell sind drei Pädagogen fest angestellt.

Lieblingsfach Religion

Zu den Stützen der Schule darf sich zum Beispiel Janka Vogel zählen, eine der „Gründungsmütter“, wie Sebastian Neuß sagt. Janka Vogels Kinder Arvid und Mathilda lernen in der Schule. Und begeistert ist die junge Mutter zum Beispiel vom Musikunterricht nach der Ward-Methode, die darauf zielt, das Wesen der Musik vom Singen her zu begreifen. Und die Lieblingsfächer ihrer Kinder? Janka Vogel ist sich sicher: Religion.

Zum Kennenlernen der Schule bietet sich allernächst das Adventskonzert am Dienstag, 17. Dezember, an. Ab 16 Uhr steht das Singspiel „Wenn Engel streiten“ in der Kahlaischen Straße 9 auf dem Programm.

Kontakt und Information: im Internet über evangelische-grundschule.jena.de; Telefon: 03641/2789279