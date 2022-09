„Eventmode Prinzess“ in Jena unter neuer Führung

Jena. Nach 30 Jahren geht Chefin Heidi Hadrian in Rente. Ihr Fachgeschäft in der Goethe-Galerie übergibt sie an zwei Angestellte.

Es ist kein Omen, aber ungewöhnlich ist es schon, wenn vier Frau, die Brautmoden verkaufen, unverheiratet sind. „Ich habe noch nicht das richtige Kleid gefunden“, sagt Heidi Hadrian. Nach 30 Jahren geht sie in den Ruhestand, wobei sie über Umwege die Nachfolge regeln konnte. Auf den naheliegendsten Gedanken ist sie zunächst nicht gekommen.

Umwege heißt, dass Heidi Hadrian selbst eine Agentur beauftragte, um die Zukunft des Fachgeschäfts „Eventmode Prinzess“ in gute Hände zu legen. Eher zufällig entdeckte sie, dass die Lösung des Problems im Geschäft selbst zu finden war: Mit Jasmin Hartrampf (27) aus Weimar und Dirka Hirsch (32) aus Jena steigen quasi zwei Angestellte in die Chefetage auf. „Ich kam gar nicht auf die Idee, die beiden zu fragen“, sagt Hadrian. „Und dann haben wir uns innerhalb von einer Woche entschieden“, sagt Dirka Hirsch.

Jasmin Hartrampf stammt aus Meuselwitz und studierte Modedesign in Leipzig. Es zog sie zu ihrem Freund nach Weimar, weshalb sie in der Region arbeiten wollte und seit fünf Jahren in dem Geschäft ist. Und Dirka Hirsch wiederum hat Einzelhandelskauffrau gelernt und sich vor acht Jahren nach einem neuen Arbeitgeber umgesehen. „Eventmode Prinzess? Das kennt doch jedes kleine Mädchen. Ich weiß noch, wie ich mir die Nase am Schaufenster platt gedrückt habe“, sagt sie über Prinzessinnen-Kleider, Tüll, Glitzer und nicht enden wollende Schärpen.

Was folgte, war ein Crashkurs, um aus zwei Angestellten Geschäftsfrauen zu machen: Sie schrieben Businesspläne, ließen sich beraten, sprachen mit den Banken, änderten den Eintrag im Handelsregister, meldeten das Gewebe an, waren beim Amtsgericht. „Jetzt habt ihr es geschafft“, sagt Heidi Hadrian.

Staffelstabübergabe am Samstag

Heidi Hadrian begann 1991 mit ihrem Geschäft unweit der Kneipe Biereck in Lobeda-Ost. „Es war reiner Zufall, denn eigentlich hatte ich kein Interesse an einem Geschäft mit der Mode.“ Sie zog mit ihrem Laden Eventmode Prinzess 1996 von Lobeda in die Goethe-Galerie und vergrößerte ihre Ladenfläche von zunächst 109 Quadratmeter im Jahr 2005 auf über 200 Quadratmeter. Der Bedarf war einfach da. Auch in den wirren Zeiten nach der friedlichen Revolution. „Es gab eine große Sehnsucht nach Brautkleidern“, erinnert sie sich.

Die Delle kam mit Beginn der Corona-Pandemie. Das größte Geschäft machen die Frauen nämlich nicht mit Brautkleidern und Anzügen für den Bräutigam, sondern mit festlicher Mode für ganz unterschiedliche Anlässe: Bälle, Partys und große Empfänge aller Art, aber auch Konzert- und Theateraufführungen und anderes mehr. Während des Lockdowns war elegante Kleidung nebensächlich geworden, weil es keine Öffentlichkeit gab, der man sie vorführen konnte.

Aussuchen, anpassen, abholen – zumindest Brautpaare müssen drei Termine und zum Auftakt zwei Stunden einplanen. Traditionell seien die Sommermonate nicht die umsatzstärkste Zeit. Viel Zeit hat jetzt aber Heike Hadrian. Mit ihrem Partner sei sie seit 40 Jahren zusammen. Eine Hochzeit sei allerdings nicht geplant.

Das Team feiert am Samstag, 10. September, die Übergabe des Staffelstabs. 14 Uhr beginnt eine kleine Modenschau, auch mit der Kollektion von Jasmin Hartramps eigenem Label „Soulfire“.