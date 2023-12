Treffen beim Ortsteilbürgermeister Fachkräfte gesucht in Jena: Runder Tisch mit Wirtschaft und Universität angeregt

Jena. Der Jenaer Stadtteil Neulobeda ist weiterhin international gefragt: Viele ausländische Studierende leben hier.

Neulobeda ist jünger und internationaler, als manche denken. Denn in dem mehr als 23.000 Einwohner zählenden größten Stadtteil Jenas leben auch rund 2500 Studenten. Davon ein großer Teil aus anderen Staaten. Sie wohnen in Heimen des Studierendenwerks, aber auch in Wohnungen.

„Sie wohnen gern in unserem Stadtteil, weil sie unsere gute Infrastruktur mit Einkaufsmöglichkeiten bis 24 Uhr, Gesundheitseinrichtungen, günstiger Anbindung an den Nahverkehr und natürlich bezahlbarem Wohnraum schätzen“, sagt Ortsteilbürgermeister Volker Blumentritt.

Es habe da auch bisher kaum Probleme gegeben, bewerten Blumentritt und Rico Schimmel, Leiter des Inspektionsdienstes der Polizei in Jena, die Situation. Das sei auch so geblieben nach dem Beginn der kriegerischen Ereignisse im Nahen Osten, obwohl man hier ein besonders wachsames Auge habe, betont Schimmel mit Blick auf Demonstrationen in der Innenstadt.

Sicherheitsempfinden ist gut

„Wir haben alle Studierenden aus den betroffenen Ländern angeschrieben und ihnen bei Bedarf Gesprächsangebote unterbreitet“, sagt Claudia Hillinger, Leiterin des Internationalen Büros der Friedrich-Schiller-Universität. Natürlich gebe es an der Uni Studierende aus Israel und Palästina, die auf die kriegerischen Geschehnisse mit sehr unterschiedlichen Ansichten reagieren. Das sei nachvollziehbar, wirke sich aber nicht auf den Studienbetrieb aus.

Das Internationale Büro der Uni sei jederzeit für Sorgen und Ängste ansprechbar. Bisher habe man ein sehr positives Echo auf die Anschreiben erhalten. Die Büroleiterin verweist außerdem auf eine internationale Befragung, bei der ausländische Studenten in Jena die Sicherheit als gut bewerten.

Ein Verdienst des Ortsteilbürgermeisters

All das und vieles mehr waren Themen der Gesprächsrunde zum Jahresabschluss, zu der zum fünften Mal der Neulobedaer Ortsteilbürgermeister eingeladen hatte. Neben dem Polizeichef waren Frank Heuer, Vorstandssprecher der Interessengemeinschaft der Gewerbegebiete Jena-Süd, und erstmals Claudia Hillinger von der Uni zu der Runde gekommen.

Dabei spielten auch Aspekte der Wirtschaft und des Verkehrs eine Rolle. So machte der Polizeichef darauf aufmerksam, dass trotz der hohen Konzentration ausländischer Bürger in Neulobeda die Sicherheitslage nach wie vor nicht anders sei als im gesamten Stadtgebiet. Gewerbesprecher Heuer meinte dazu, dass dies auch ein Verdienst von Blumentritt sei, der zu den Politikern in Jena gehöre, die Menschen einen können.

Polizei blickt mit Sorge auf Schockanrufe

Zum Unfallgeschehen in Neulobeda berichtete Schimmel von etwa 500 Unfällen 2023. Zumeist sei es bei Blechschäden geblieben. Man habe auch Geschwindigkeitskontrollen mit Schwerpunkten vor den Schulen gemacht. Dabei seien es interessanterweise oft Eltern, die vor den Schulen zu schnell fahren würden, um ihre Kinder abzuholen.

Die meisten Sorgen bereiten der Polizei jedoch zurzeit die sogenannten Schockanrufe und Enkeltricks. Hier erneuerte Schimmel noch einmal die dringende Bitte, dass gerade ältere Menschen sehr skeptisch sein sollten und bei Verdachtsmomenten sofort die Polizei anrufen.

Natürlich setze auch die Wirtschaft auf internationale Absolventen, sagt Heuer. Ihn bewege die Frage, wie man diese jungen Leute bewegen könne, in Jena zu bleiben. Auf Perspektive würden in Jena mehrere 1000 Fachkräfte fehlen. Er hofft, dass die Uni und die Ernst-Abbe-Hochschule stärker mit der Wirtschaft ins Gespräch kommen.

Hillinger plädiert ebenso für eine engere Zusammenarbeit, habe aber manchmal den Eindruck, dass noch zu wenig Interesse in den Firmen bestehe. Sie und Heuer können sich fürs neue Jahr eine Art Runden Tisch von Wirtschaft und Uni vorstellen.

Gefragt bei ausländischen Studierenden seien in Jena vor allem Studienrichtungen wie Photonik, Wirtschaftswissenschaften, Deutsch als 2. Fremdsprache und die Biowissenschaften, war von der Leiterin des Internationalen Büros zu hören. Sie ist sich mit Blumentritt einig: Auch künftig werden viele von den Gästen auf Zeit Neulobeda als ihre vorübergehende Heimstatt wählen.