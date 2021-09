Fahrplanänderungen zum Schuljahresbeginn in Jena

Jena. Der Nahverkehr empfiehlt, bereits vor Montag früh den Schulweg genau zu planen oder auch vorab einmal auszuprobieren.

Angesichts des Schuljahresbeginns am Montag erinnert der Nahverkehr an einen veränderten Fahrplan im Zusammenhang mit Baustellen und neuen Fahrplänen. „Es wird empfohlen, bereits vor Montag früh den Schulweg genau zu planen oder auch vorab einmal auszuprobieren“, heißt es in einer Mitteilung. Die wichtigsten Änderungen im Überblick:

Straßenbahn-Linie 2, 3, 5 und SEV 2

Aufgrund von Bauarbeiten für das neue Brückenbauwerk „Vor dem Neutor“ im Bereich Alexander-Puschkin-Platz bestehen noch bis voraussichtlich 22. Oktober folgende Änderungen und Schienenersatzverkehr:

Linie 2: Jena-Ost – Ernst-Abbe-Platz und Löbdergraben – Jena-Ost

Linie 3: Lobeda-Ost – Winzerla – Ringwiese

Linie 5: Lobeda-Ost – Löbdergraben/Ernst-Abbe-Platz

SEV 2: Schienenersatzverkehr: Winzerla – Ringwiese – Stadtzentrum.

Der Schienenersatzverkehr bedient außer der Haltestelle Paradiesbahnhof-West alle Haltestellen der Straßenbahn. In Winzerla erfolgt die Abfahrt ab Bussteig 8, am Damaschkeweg an den Bussteigen 3 und 4 und am Löbdergraben ab Steig 3. Stadteinwärts wird die zusätzliche Haltestelle Erbertstraße bedient. Der Umstieg zwischen dem Schienenersatzverkehr und der Straßenbahn erfolgt im Stadtzentrum an der Haltestelle Löbdergraben. In Winzerla besteht Anschluss von und zur Straßenbahn-Linie 3. Durch eine weitere Baumaßnahme vom 6. bis einschließlich 10. September endet die Linie 3 während der fünf Tage an der Haltestelle Winzerla. Zur Weiterfahrt in Richtung Ringwiese bitte SEV-Linie 2 benutzen. Zu beachten ist außerdem, dass montags bis freitags im Tagesverkehr jede zweite Fahrt der Straßenbahn-Linie 5 ab Lobeda-Ost nicht zum Ernst-Abbe-Platz verkehrt, sondern ab Löbdergraben weiter als Straßenbahn-Linie 2 nach Jena-Ost. Abends und am Wochenende fahren alle Fahrten der Straßenbahn-Linie 5 weiter als Straßenbahn-Linie 2 nach Jena-Ost. Die Bahnen sind entsprechend gekennzeichnet.

Bus-Linie 41

Die Linienbusse bedienen auf allen Fahrten in Richtung Wogau/Jenaprießnitz nun auch die Haltestelle Fuchslöcherstraße.

Bus-Linie 42

Bitte während der ersten Schulwoche die Änderungen aufgrund des Baufahrplans beachten.

Bus-Linie 43

Veränderte Abfahrtszeit am Nachmittag. Der Linienbus in Richtung Stadtzentrum startet 14.36 Uhr an der Haltestelle Kunitz, bisher 14.31 Uhr. Der Kleinbusfahrt 16:51 von Kunitz in Richtung Laasan entfällt.

Bus-Linien 47 und 48

Ab Montag, 6. September, gelten für diese Linien neue Fahrpläne.