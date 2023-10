Fahrradfahrer fährt Schlangenlinien und ein Rucksack voller Drogen – die Meldungen der Polizei Jena

Jena In seinem Keller hat ein 38-Jähriger in Jena einen Rucksack gefunden. Aus diesem kam starker Cannabisgeruch. Diese und weitere Meldungen der Polizei.

Der Polizeibericht für Jena

Fahrradfahrer unter Alkoholeinfluss

Am Sonntagmorgen gegen 3.40 Uhr, fiel Polizisten in Jena ein Fahrradfahrer im Leutragraben auf, der in Schlangenlinien unterwegs war. Der 36-jährige Mann konnte kurz darauf einer Kontrolle unterzogen werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,57 Promille, heißt es in der Mitteilung. Es wurde eine Blutentnahme angeordnet und die Weiterfahrt unterbunden.

38-Jähriger findet Drogen in seinem Keller

Am Samstagnachmittag staunte der 38-jährige Eigentümer einer Kellerbox in einem Mehrfamilienhaus in der Ernst-Schneller-Straße nicht schlecht, als er einen ihm unbekannten Rucksack in seinem Keller vorfand. Wie es von der Polizei heißt, musste ihn jemand unter der Zugangstür zur Kellerbox durchgeschoben haben. Als der 38-Jährige den Rucksack öffnete, schlug ihm starker Cannabisgeruch entgegen, da eine Plastiktüte mit einer erheblichen Menge Cannabisblüten im Rucksack war. Der Mann informierte umgehend die Polizei. Es wurden Ermittlungen zur Herkunft des Fundes eingeleitet.

Graffiti-Sprayer am Heiligenberg

Am Samstagmorgen kurz nach 0 Uhr wurde der Polizei über Notruf gemeldet, dass sich eine größere Gruppe Jugendlicher in der Straße am Heiligenberg aufhält und hier auch einen Container mit Farbe besprüht. Umgehend wurden mehrere Streifenwagen eingesetzt um den Sachverhalt zu prüfen. Am Tatort wurde festgestellt, dass ein Baustellencontainer, ein Kleidercontainer, ein Stromkasten und ein Streukasten mit unleserlichen Schriftzügen in weißer und grüner Farbe besprüht wurden. Unweit des Tatortes konnten mehrere Personen festgestellt werden. Eine Beteiligung an der Tat ist jedoch noch unklar. Die Polizei sucht Zeugen zum Sachverhalt.

