Jena. Das sind die Meldungen der Polizei Jena am Mittwoch.

Autofahrer wird ausgebremst und fährt gegen Baum – Fahrschülerin rammt Auto

Dass aller Anfang schwer ist, bewies eine Fahrschülerin am Dienstagvormittag, als sie mit ihrem Fahrschulauto in Jena von der Drackendorfer Straße aus in die Tieckstraße abbiegen wollte.

Wie die Polizei mitteilt, gab sie aus Versehen zu viel Gas und ging mit zu viel Schwung in die Kurve. Auch der Fahrschullehrer konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren, als das Auto ein geparktes Auto rammte.

An beiden Autos entstand Sachschaden.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei sucht Zeugen, die einen Unfall am Montagmorgen auf der Stadtrodaer Straße in Jena stadtauswärts beobachtet haben.

Wie die Polizei mitteilt, kam um 6.15 Uhr nach der Einmündung Burgau ein dunkelgrüner Pkw der Marke Rover über beide Fahrspuren ins Schleudern und rammte auf der rechten Seite einen Baum. Dann drehte sich das Auto nochmals.

Der Fahrer (37) kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Am Auto entstand Totalschaden. Den Angaben des Fahrers zufolge habe ein anderer Fahrer vor ihm stark gebremst.

Wer hat den Unfall beobachtet und kann weitere Angaben machen? Tel. Polizei Jena 03641-810

Werkzeug im Wert von 1000 Euro gestohlen

Werkzeug im Gesamtwert von 1000 Euro wurde aus einem Schrank gestohlen, der sich in einer Tiefgarage eines Hauses in der Jenaer Mühlenstraße befand. In diesem Schrank wurden drei Werkzeugkoffer aufbewahrt, alle mit Stahlseil gesichert.

Für den Dieb sei das offenbar kein Hindernis gewesen, teilt die Polizei mit. Er durchtrennte die Stahlseile und nahm die drei Werkzeugkoffer mit.

Unfall zwischen Auto und Lkw

Gegen 15 Uhr kollidierten am Dienstag auf der Stadtrodaer Straße in Jena ein Opel und ein Lkw. Der Autofahrer hatte den Lkw überholt und dabei touchiert.

Daraufhin drehte sich der Opel und blieb an der Leitplanke auf der linken Fahrspur stehen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

