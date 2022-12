Fahrt endet für 46-Jährige im Gleisbett

Jena. Eine 46-jährige Frau kam in Jena mit ihrem Auto auf die Gleisanlagen der Straßenbahn. Die Ursachen sind unklar.

Für eine 46-Jährige endete am Samstagabend die Fahrt in den Gleisanlagen in Jena. Wie die Polizei mitteilte, befuhr die Frau mit ihrem VW die Knebelstraße in Richtung Stadtrodaer Straße. Aus bisher ungeklärter Ursache kam sie auf die Gleisanlagen der Straßenbahn.

In weiterer Folge blieb der Pkw, etwa auf Höhe des Arbeitsamtes, im Schotterbett der Gleisanlage liegen. Dadurch kam der Straßenbahnverkehr zeitweise vollständig zum Erliegen. Die hinzugerufenen Polizeibeamte veranlassten aufgrund verschiedener Verdachtsmomente eine Blutentnahme bei der Fahrzeugführerin.

Einen Atemalkoholtest hatte die 46-Jährige zuvor abgelehnt. An ihrem Auto entstand Sachschaden, das Fahrzeug musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. An den Gleisanlagen entstand kein Schaden, so dass der Bahnverkehr kurz nach Bergung des Fahrzeuges wieder aufgenommen werden konnte.

