Fahrzeugscheiben in Jena eingeschlagen

Einen aufgebrochenen Pkw stellte am Dienstagmorgen ein Mann aus Jena fest. Seinen Firmenwagen parkte der Zeuge auf einem Parkplatz in der Richard-Sorge-Straße ab. Gegen 7 Uhr am Dienstagmorgen stellte er fest, dass Unbekannte die Scheibe auf der Beifahrerseite eingeschlagen haben.

Die Täter öffneten, einem Polizeibericht zufolge, das Fahrzeug und durchwühlten den Innenraum. Hieraus entwendeten sie zwei Laptops sowie diverse Ausweisdokumente und Geldkarten, bevor sie unerkannt flüchten konnten.

Ein weiterer Pkw wurde in der Rudolf-Breitscheid-Straße angegriffen. Auch in diesem Fall schlugen Unbekannte die hintere Seitenscheibe des Fords ein, öffneten diesen und durchsuchten den Innenraum. Hier wurden sie allerdings nicht fündig und verließen den Tatort ohne Beutegut.

