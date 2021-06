Fahrzeugteile über Fahrbahn verteilt - A4 bei Magdala nach Lkw-Unfall gesperrt

Magdala. Der Reifen eines Lkw ist am frühen Mittwochmorgen auf der A4 bei Magdala geplatzt, so dass sich Teile des Fahrzeugs lösten und über die gesamte Fahrbahn verteilten. Die Autobahn war zeitweise gesperrt.

Wegen eines Lkw-Unfalls ist am frühen Mittwochmorgen die A4 bei Magdala gesperrt worden. Grund war laut MDR Thüringen ein Reifenplatzer an einem Lastwagen, der in Richtung Dresden unterwegs war. Fahrzeugteile verteilten sich über die Fahrbahnen, ein weiterer Lkw fuhr darüber.

Das Fahrzeug sei dadurch beschädigt worden, Verletzte gab es keine. Um die Strecke wieder zu beräumen, mussten alle drei Fahrspuren gesperrt werden.

