Familien mit behinderten Kindern helfen

Das Saale-Betreuungswerk der Lebenshilfe Jena bittet auf der Spendensplattform der Stadtwerke um Unterstützung: Jenaer Familien, die ein behindertes Kind haben, sollen weiter begleitet werden können.

Seit 30 Jahren unterstützt die Jenaer Lebenshilfe Menschen mit Handicap und ihre Angehörigen. Das Angebot, Familien durch kleine Auszeiten zu entlasten, war dabei von Anfang an ein großes Herzensanliegen. „Die Unterstützung ist für mich ein Nachmittag, an dem ich mich um mich selbst kümmern kann, was dringend nötig ist, um zwischendurch Luft zu holen und irgendwie den Überblick zu behalten", sagt die Mutter des siebenjährigen Nils.

Eingeplante Tombolaspende fällt weg

Die Begleitung übernehmen Fachkräfte und geschulte ehrenamtliche Helferinnen und Helfer. Über 40 Familien in Jena werden so gefördert und unterstützt. Finanziert wird das Angebot durch Fördergelder vom Land und der Stadt sowie Spenden. Die Eltern müssen nur eine kleine Gebühr aufbringen.

Die meisten Bürgerinnen und Bürger der Stadt Jena kennen die traditionelle Tombola des Lions-Club Jena auf dem Jenaer Weihnachtsmarkt. Alljährlich werden hier Lose für einen guten Zweck verkauft, auch für genau dieses Angebot des Saale Betreuungswerks der Lebenshilfe!

Nachdem der Weihnachtsmarkt 2020 entfallen musste, fiel auch die Tombolaspende weg. Das Angebot muss um seine Finanzierung fürchten.

„Uns ist bewusst, dass viele derzeit in Folge der Corona-Pandemie an ihre Grenzen kommen. Trotzdem oder auch gerade deshalb möchten wir Sie herzlich bitten: Unterstützen Sie dieses wichtige Angebot", sagt Geschäftsführerin Sabine Jahn unter anderem.

Wer das Projekt unterstützen möchte: www.jena-crowd.de/familie. Die Aktion läuft bis 9. März.