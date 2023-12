Farbenmeer über Jena-Göschwitz fürs Wohnzimmer

Jena. Frau aus Jena darf Lieblingsmotiv in der OTZ-Fotoausstellung ihr Eigen nennen

Nebel und Sonne verwandeln den Himmel über Göschwitz in ein Farbenmeer: Das ist das Lieblingsbild von Constanze Zamzow – und das ist das Lieblingsbild ihres Sohnes, weshalb sich beide einigen müssen. Hängt das 1,30 Meter mal 80 Zentimeter große Bild künftig im Wohnzimmer oder in ihrem Büro? Die übergroßen Bilder waren im Oktober in der Goethe-Galerie zu sehen und Teil einer Benefizaktion für das Hospiz. Sie stammen vom stellvertretenden OTZ-Chefredakteur Tino Zippel, bebildern den Jahreskalender 2024 mit Jenas schönsten Seiten und waren Teil der Ausstellung samt anschließender Versteigerung. Das Publikum durfte auch das schönste Motiv wählen, wobei Constanze Zamzow am Wettbewerb teilnahm und ihr Name gezogen wurde.

Das Hospiz kann das Geld gut gebrauchen. Die Einrichtung in Lobeda-Ost betreut todkranke Menschen in ihren letzten Lebensmonaten. Über Spenden muss das Hospiz fünf Prozent seiner Gesamtkosten finanzieren. Die Kalender sind im Lesershop sowie im Pressehaus am Holzmarkt 8, in den Rewe-Märkten in Winzerla, Lobeda-Ost, Jena-Nord und in der Neuen Mitte sowie im Markgrafen Getränkemarkt in der Altenburgerstraße 1 erhältlich.