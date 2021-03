Farbkur für den Bautyp WBS-70 in Jena-Lobeda

Jena. Quartier Lobeda wird smarter und roter

Hinter den von Baugerüsten und Planen verborgenen Gebäuden des „Smarten Quartiers Jena-Lobeda“ in der Ziegesarstraße 9 und 11 tut sich was: Demontierte Brüstungen zur Erlanger Allee hin zeugen inzwischen davon, dass in den kommenden Wochen moderne Balkone für die zukünftigen Mieter entstehen. Die künftige Fassadengestaltung greift nach Angaben von Jenawohnen die bestehenden Rot- und Beige-Töne der Häuser auf, interpretiert sie jedoch neu. Perspektivisch sollen alle drei Wohngebäude des Bautyps WBS-70-Plattenbau in der Ziegesarstraße 9 bis 19 den neuen Anstrich erhalten. Die gestaltete Außenfläche entspricht 13.000 Quadratmetern, fast zwei Fußballfeldern.