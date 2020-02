Camburg. Beim Camburger Carneval Club Concordia wurde am Sonnabend das neue Prinzenpaar auf dem Bahnhof begrüßt.

Fasching in Camburg: Tochter Lilly war fast sprachlos

„Das gibt‘s doch nicht!“ Lilly Schäfer konnte und wollte es nicht fassen. Das neue Prinzenpaar beim Camburger Fasching sind tatsächlich ihre Eltern. Irene und Georg Schäfer aus Rockau sind die Gesichter der fünften Jahreszeit in der Faschingshochburg Camburg.

Lilly wusste nicht, ob sie vor Freude weinen oder vielleicht doch lachen sollte, als sie ihre Eltern auf dem Bahnsteig in Camburg begrüßen durfte. Am Ende war es ein Mittelding. „Und sie haben nichts verraten. Jetzt bin ich aber baff. Sie haben das geheim gehalten. Irre. Und jetzt sind sie das neue Prinzenpaar“, sagte Tochter Lilly einige Minuten später.

Die Wahl, wer den Camburger Carneval Club Concordia 1846, kurz CCCC in die neue, in die 58. Saison anführt, war das große Geheimnis. Es wussten nur eine Handvoll von Mitgliedern. „Es gab ja schon Jahre, da waren die Namen des Paares nicht mehr geheim. In diesem Jahr haben wir den Kreis der Personen, die es wissen mussten, sehr klein gehalten. Die Rechnung ist aufgegangen. Das freut uns. Je größer die Spannung ist, umso mehr Leute interessieren sich dafür. Mit den beiden hatte wohl kaum einer gerechnet“, sagte Olaf Seifert vom CCCC-Vorstand.

Im November kam das Ja-Wort des Paares – und das eher zufällig. Georg Schäfer, im Hauptberuf Kraftfahrer, hatte bei den Frauen der Tanzgruppe „Heiße Feger“ nachgefragt, ob es denn für die neue Saison schon ein Prinzenpaar gibt. Die Frauen verneinten. Georg Schäfer ging kurz in sich und sagte: „Denn werden wir es doch machen.“ Mit „Wir“ meinte er seine Frau und sich.

Es gab nur noch ein klitzekleines Problem. Er musste seine Frau Irene noch zum Mitmachen überzeugen, eigentlich musste er sie überreden. „Ich habe sie gebeten, mir diesen Wunsch zu erfüllen“, sagte Georg Schäfer. Und seine Frau, die in einem Jenaer Autohaus beschäftigt ist, konnte der Bitte ihres Mannes am Ende nicht widersprechen. Sie sagte zu. Damit stand das neue Prinzenpaar fest.

Lydia Keller, eine geborene Seifert, seit April 2019 Präsidentin im CCCC, freute sich, als die Zusage kam. „Wir hatten die beiden schon lange im Blick. Bisher hatte es nie geklappt. Und jetzt sind sie fast von allein gekommen. Sie haben uns damit eine Menge Arbeit abgenommen. Es wird von Jahr zu Jahr immer schwerer, ein Prinzenpaar für den Fasching zu finden“, sagte der CCCC-Chefin.

Georg Schäfers Herz schlägt für den Fasching. Lilly gehört zu den Funken des CCCC. Vater Georg begleitet seit einigen Jahren die Veranstaltungen mit seinem Fotoapparat. Vorigen Sonnabendnachmittag hatten die Schäfers ihren ersten großen Auftritt als Prinzenpaar. Traditionell wurde das Paar auf dem Bahnhof in Camburg empfangen. Schätzungsweise 250 Neugierige wollten bei dem Spektakel dabei sein. In einem Trabant ging es für Irene und Georg Schäfer zum Camburger Rathaus.