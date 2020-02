Faschingsbegeisterungskurve schlägt in Jena wenig aus

Die Stadt Jena hat zwar einen Rosenmontagsumzug zu bieten (Text auf dieser Seite). Aber am Montag und Dienstag in den Aschermittwoch hineinzufeiern – dafür gibt es in Jena keine Möglichkeiten im Gegensatz zu vielen Orten im Saale-Holzland-Kreis. Für Jena in toto bleibt die Kurve im Faschingsbegeisterungsdiagramm wie gehabt: relativ flach, wenig Ausschläge.

Die Halloween-Konkurrenz

Kenner der Materie geben einen klaren Reim darauf. Die Stadt habe kulturell viel zu bieten, und es werde bevorzugt auf diese Angebote zurückgegriffen, sagte Petra Wagner, Präsidentin des Vereins LNT (Lustiges Närrisches Treiben). „Im ländlichen Raum ist das mit den kulturellen Angeboten anders. Aber der Grundsatz ‘Wir pflegen die Gemeinschaft’, der funktioniert auf dem Land besser.“ Petra Wagner hat, wie sie berichtet, zudem schon vor zwei, drei Jahren rund um die Vorbereitung eines „11. 11.“ beobachtet, wie die allgemeine Begeisterung der Jenaer für die „Konkurrenzunternehmung“ Halloween viel größer schien. „Die Stadt hat wohl eine andere Durchmischung.“

Mario Braun, Präsident des Lobedaer Carnevalsclubs LCC, begründet die Jenaer Limitierung so: Zwar sei die Rosenmontag-Veranstaltung der Lobedaer zu DDR-Zeiten „richtig gut besucht“ gewesen. Heutzutage werde aber viel mehr an den Morgen danach gedacht. Rosenmontag abends feiern und am nächsten Tag zur Arbeit, „das geht nicht mehr“ sagte Mario Braun. „Also heißt es bei uns am Rosenmontag: Saal putzen.“

Aber bitte keine Missverständnisse! Gerade beim LNT und beim LCC ist man zufrieden mit dem Status quo.

Petra Wagner resümierte, dass der LNT-Verein nun seine 66. Saison hinter sich habe. Frühere Erwägungen, dass der LNT – in DDR-Zeiten Jenas Faschingszugpferd Nr. 1 – aufgibt, sind ad acta gelegt. „Das Loslassen ging nicht“, sagte Petra Wagner. Und so wurden beim Fasching am Sonnabend 150 Gäste in der Panorama-Gaststätte auf dem Schlegelsberg begrüßt. „Es hätten viel mehr Leute reingewollt.“ Doch leitet Petra Wagner daraus keine voreiligen Schlüsse für die Zukunft ab. „Am besten ist es, wenn wir da aus Lust und Laune heraus etwas machen.“ Sie wolle den Verein nicht unter Druck gesetzt wissen. Gleichwohl bewegte sich nach Petra Wagners Einschätzung das Programm „auf dem Niveau, wie man es vom LNT gewöhnt ist“.

Geteiltes Publikum

Mario Braun ist sehr zufrieden mit einem zweijährigen Test: dem Zuschnitt des Programms auf zwei Arten von Publikum. Am ersten Wochenende samstags „das volle Programm“ mit Büttenreden und anschließender Live-Musik; am zweiten Wochenende das Programm, das weniger zum Zuhören und Mitdenken zwingt und mehr Raum fürs Tanzen lässt. – Und dies jeweils sonntags flankiert mit dem „übervollen“ Kinder- beziehungsweise dem Seniorenfasching, wie Braun erläuterte. So stünden für die beiden Abendprogramme 450 Besucher sowie für Kinder- und Seniorenfasching 180 und 130 Besucher zu Buche. Mario Braun treibt ein ganz anderes Problem um: Es sei immer schwieriger, Live-Musiker zu finden. Diesmal halfen zum Glück wieder die „Klostermänner“.