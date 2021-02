Fast 3 Promille: Betrunkener schlägt in Jena gegen Tür eines Geschäftes

Fast 3 Promille zeigte das Alkoholmessgerät bei einem 53-Jährigen in Jena an. (Symbolbild)

Jena. Mit aller Kraft hat ein betrunkener 53-Jähriger versucht, sich Einlass in ein Geschäft in der Kahlaischen Straße zu verschaffen.

Ein Betrunkener hat am Mittwochmittag versucht, sich Einlass in ein Geschäft in der Kahlaischen Straße zu verschaffen. Wie die Polizei am Donnerstag berichtete, schlug der 53-Jährige dazu mehrfach und mit viel Kraft gegen die Tür des Geschäftes. Allerdings sei es ihm nicht gelungen, diese zu beschädigen.

Als die alarmierten Polizeibeamten eintrafen, war der Mann noch vor Ort. Ein Atemalkoholtest ergab bei ihm den Angaben zufolge einen Wert von 2,99 Promille. Die Polizisten erteilten ihm anschließend einen Platzverweis, dem er auch nachgekommen ist.

