Fast 900 Geburten in diesem Jahr in Jena

Teneriffa muss in der nächsten Zeit erst einmal ohne Sabrina Niebuhr aus Jena auskommen. Vorigen Dienstag ist die 33-Jährige zum ersten Mal Mutter geworden. Um 3.27 Uhr erblickte im Kreißsaal des Jenaer Universitätsklinikums ihr Sohn Elias das Licht der Welt. Er wog nach der Entbindung 3545 Gramm und war 54 Zentimeter groß.

„Mit Teneriffa wird es bei mir erst mal nichts werden. Mein Sohn hat Vorrang. Er muss erst mal die Nächte durchschlafen. Das wird sicher noch einige Zeit dauern. Dennoch wird meine Liebe bleiben zu dieser Insel. Irgendwann kehre ich wieder zurück, dann aber mit meinem Kleinen. Er soll auch sehen, wie wunderschön es dort ist.“

Schon fünfmal war Sabrina Nieburh auf Teneriffa, das letzte Mal Anfang dieses Jahres. „Wir waren gerade wieder daheim in Deutschland und zurück in Jena, da fing das alles mit dem Corona an. Wir hatten Glück, sonst wären wir vielleicht gar nicht von der Insel zurück gekommen“, sagte sie. Sohnemann Elias ist für die 33-Jährige ein Wunschkind gewesen.

Es hätte nicht viel gefehlt und ihr Sohn wäre auch an seinem Namenstag zur Welt gekommen. Der Namenstag für Elias ist am 24. März und am 20. Juli. „Er war dreieinhalb Stunden zu spät auf die Welt gekommen. Er hat sich halt noch ein wenig Zeit gelassen. Das hätte natürlich gepasst. Es ist aber nicht schlimm. Elias ist trotzdem mein kleiner Sonnenschein“, sagte Sabrina Niebuhr.

Zu den ersten Gratulanten gehörte Sabrinas Vater Olaf (55). „Mein Vater ist für mich eine ganz wichtige Bezugsperson. Ich bin schon immer ein Papa-Kind gewesen. Ich bin froh, dass der da ist, dass es ihn gibt. Ich kann mich zu 100 Prozent auf ihn verlassen. Er erfüllt mir fast jeden Wunsch“, sagte die junge Mutter. Und ihr Vater klopfte am Freitagmittag auch an die Tür ihres Zimmers in der Klinik für Geburtsmedizin, um Tochter und Enkel mit dem Auto nach Hause in die Wohnung nach Winzerla zu fahren. „Das mache ich doch gern. Ich freue mich auch für meine Tochter. Das Wichtigste ist doch, dass die beiden gesund und wohlauf sind. Der Rest wird sich ergeben“, sagte Sabrinas Vater.

Die Zahl der Geburten im Jenaer Klinikum kletterte zum 24. Juli 2020 auf 881. Das sind fast 100 mehr im Vergleich zum gleichen Zeitpunkt vor einem Jahr. 2019 waren es 782.