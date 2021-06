Jenas FDP für digital gestützte Stadtführungen

Jena. Fraktion bringt Prüfauftrag an den OB in den nächsten Jenaer Stadtrat ein

Die FDP-Fraktion im Stadtrat setzt sich für digital gestützte Stadtführungen ein: Ein entsprechender Prüfauftrag an den Oberbürgermeister soll am 16. Juni eine Mehrheit erhalten. Geklärt werden soll, wie sich an wichtigen Sehenswürdigkeiten der Stadt QR-Codes anbringen lassen, mit deren Hilfe Besucher selbstständig auf relevante Informationen zugreifen können. Die Sehenswürdigkeiten sind ferner auf einer Webseite so zu bündeln, dass den Touristen eine selbstständige digital gestützte Stadtführung ermöglicht wird. „Im Zuge der Attraktivierung der Innenstadt müssen wir alle Möglichkeiten nutzen, um Besucher in unsere Innenstadt zu locken und sie dort verweilen zu lassen“, sagt Stadtrat Stefan Beyer. Bei digital gestützten Stadtführung könnten Besucher auf unkomplizierte Weise Jena erkunden.