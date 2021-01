FDP Jena fordert digitale Ratssitzungen

Jena. Liberale in Jena mahnen Gesetzesänderung in Erfurt an

Die FDP-Fraktion im Jenaer Stadtrat regt eine Gesetzesänderung in der Thüringer Kommunalordnung an, die es ermöglicht, Sitzungen des Stadtrats und seiner Ausschüsse digital zu organisieren. Dafür müsse jedoch der Landtag zuvor grünes Licht geben. Nur dann dürften in solchen Sitzungen auch rechtskräftige Beschlüsse gefasst werden, sagte Fraktionsvorsitzender Alexis Taeger. Aktuell müssten „in Jena alle Beschlüsse durch eine Präsenzsitzung gepresst werden", kritisierte er.

Bereits im April 2020 hatten die Liberalen einen entsprechenden Gesetzentwurf in den Thüringer Landtag eingebracht, der in Ausnahmesituationen wie der Pandemie Online-Beschlüsse erlaubt. Rot-Rot-Grün und CDU blockierten bisher eine Entscheidung in dieser Angelegenheit, kritisierte er.

Beschlüsse durch den Gemeinderat oder Kreistag müssen weiter gefasst werden können. Ein Aufschieben sei keine Alternative. „Mir ist auch ein Rätsel, warum die anderen Landtagsparteien die kommunalpolitische Arbeit ihrer eigenen Basis durch Nichtbehandlung einer Gesetzesänderung derart behindern“, sagte Taeger.