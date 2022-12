FDP Jena wird dem Haushalt zustimmen

Jena. Konsolidierung angemahnt: Stadtrat von Jena kommt am 14. und 15. Dezember zusammen

Auch die FDP wird dem Entwurf des Doppel-Haushaltes 2023/2024 zustimmen. Gleichzeitig weist die Fraktion darauf hin, dass ein „weiter so“ auf der Ausgabenseite langfristig nicht zu halten ist.

„Im Moment ist der Haushalt für uns gerade so zustimmungsfähig“ sagt Stefan Beyer, finanzpolitischer Sprecher der Fraktion. Die Stadt könne sich diesen Doppelhaushalt nur leisten, weil in den letzten Jahren gut gewirtschaftet und ein Ergebnisvortrag aufgebaut worden sei Nach zwei Jahren würden diese Rücklagen jedoch aufgebraucht sein. „Wir brauchen dringend eine Konsolidierung der Ausgaben.“ Damit sei jedoch nicht zu rechnen. Im Gegenteil sei zu befürchten, dass ein Wettbewerb um Mehrausgaben entsteht, die die Stadt nicht stemmen kann. Da ist es besser, den Haushalt zügig in der vorliegenden Fassung zu beschließen“, sagt Fraktionschef Alexis Taeger.

Stadtrat: 14./15. Dezember, jeweils ab 17 Uhr, Rathaus, Markt 1