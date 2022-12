FDP-Kreisverband Jena-Saale-Holzland: Vorstand mit deutlicher Mehrheit wiedergewählt

Jena. Der FDP-Kreisverband Jena-Saale-Holzland setzt auf mehr Dialog mit Bürgern und will dafür kämpfen, dass Jenas OB ein Liberaler bleibt.

Der FDP-Kreisverband Jena-Saale-Holzland hat am Freitag einen neuen Kreisvorstand gewählt. Mit 100 Prozent der Stimmen wurde Patrick Frisch erneut Vorstandsvorsitzender, teilte der Kreisverband mit. Der Vorstand habe nun die Aufgabe, die Landtagswahlen, Stadtrats- und Kreistagswahlen sowie die Oberbürgermeister-Wahlen im Jahr 2024 vorzubereiten.

„Dafür haben wir uns personell gut aufgestellt und haben die Aufgaben so verteilt, dass sich jeder auf seine Ziele fokussieren kann“, so Patrick Frisch. Auch die beiden Stellvertreterinnen Petra Teufel, Stadträtin in Jena, und Andrea Phillipp-Dietrich, ehrenamtliche Bürgermeisterin in der Gemeinde Schmorda (Saale-Orla-Kreis), seien in ihrem Amt mit großer Mehrheit bestätigt worden.

Thomas Nitzsche soll Jenas OB bleiben

Mit Blick auf das Super-Wahljahr 2024 habe der Kreisverband es sich zum Ziel gesetzt, die Mandate im Landtag, Stadtrat und im Kreistag mindestens wieder zu holen und besser noch auszubauen. Insbesondere werde man dafür kämpfen, dass Thomas Nitzsche als Oberbürgermeister wiedergewählt werde. Es sei immer gut gewesen, wenn Jena ein Liberaler vorsgestanden habe, so der Konsens im neuen Vorstand.

Um Menschen wieder zu mehr politischer Teilhabe zu animieren, habe der Kreisvorstand verschiedene Formate zur Kommunikation mit den Bürgerinnen und Bürgern entwickelt. Man habe Lust, die Gesellschaft gemeinsam mit den Menschen zu gestalten, statt zuzusehen, wie andere Parteien und Gruppen durch politische Angst und ideologische Rückwärtsgewandtheit die Gesellschaft spalteten.

„Dazu gehört, die Bürgerrechte und die Toleranz unseres Landes gegen Angriffe jeglicher Art vor allen Extremen zu schützen“, sagte der wiedergewählte Vorstandsvorsitzende Patrick Frisch.