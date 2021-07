FDP: „Smart City Jena ist kein Hipsterprojekt“

Jena. Themen werden in Jena in Jena am 23. Juli in einer aktuellen Stunde erörtert

Ein Zwischenbericht zum Smart-City-Projekt der Stadt liegt Jenaer Stadträten vor. Auf Kritik, dass die Komplexität des Projektes von vielen Bürgern schwer zu erfassen sei (wir berichteten), reagiert die FDP-Fraktion im Stadtrat.

„Dass Jena den Zuschlag als Smart-City-Modellstadt bekommen hat, wurde gemeinhin als großer Erfolg gefeiert. Immerhin beträgt die Fördersumme 17,5 Millionen Euro“, heißt es von den Liberalen. Momentan befinde sich Jena in der Strategiephase, in der das Gerippe der fünf Handlungsfelder mit Fleisch versehen werden soll. Besonderer Dank gelte hier der Digitalisierungsbeauftragten Manuela Meyer. Für eine Smart City seien Dinge zu tun, die ohnehin anstünden. So zwinge das Onlinezugangsgesetz die Kommunen, bis Ende 2022 alle Verwaltungsleistungen auch online anzubieten. Von daher ermögliche es etwa die Smart-City-Förderung in dem Handlungsfeld „eGovernment++“, diese Anforderungen zu erfüllen und sogar noch darüber hinaus zu gehen. Verwaltungshandeln werde für die Bürger damit zugleich transparenter.

Die „Aktuelle Stunde“ im Radio OKJ wird sich am Freitag, 23. Juli, ab 14 Uhr mit dem Thema Smart City beschäftigen.