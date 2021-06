FDP Jena stellte Antrag auf ein Warnsystem

Jena. Stadt Jena soll Kosten besser im Blick behalten

Die FDP-Fraktion hatte vor einigen Monaten im Finanzausschuss eine Aufstellung der Investitionskosten der Eigenbetriebe Kommunale Immobilien (KIJ) und Kommunalservice (KSJ) erbeten, die deutlich machen sollte, was ursprünglich an Projektkosten veranschlagt wurde, und wo man aktuell steht.

Bei einigen Investitionen ergaben sich deutliche Kostenaufwüchse. Dazu zählen sowohl Schul- als auch Infrastrukturprojekte.

Der Antrag auf ein Frühwarnsystem für Investitionskostensteigerungen soll nun auch unterjährig in den Quartalsberichten der Eigenbetriebe darüber informieren, wenn sich die Investitionskosten über ein bestimmtes Maß erhöht haben. Dies soll für alle Projekte ab einer Mindestgröße von 500.000 Euro und eine Übersteigung der geplanten Investitionskosten um zehn Prozent gelten.

Stefan Beyer, finanzpolitischer Sprecher der FDP-Fraktion, kommentiert den Antrag folgendermaßen: „Die Stadt wird auf absehbare Zeit finanziell den Gürtel enger schnallen müssen. Es ist nun in allen Bereichen angesagt, nach Sparpotenzial zu suchen. Der Stadtrat muss deshalb frühzeitig informiert werden, wenn Investitionskosten in signifikantem Maß von dem abweichen, was eingeplant war“.