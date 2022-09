FDP-Stimme aus Jena: Demonstranten nicht vorschnell verurteilen

Jena. Jenaer FDP-Stadtrat kritisiert Dezernenten

„Bevor CDU-Dezernent Koppe die Demonstranten vorsorglich in eine Ecke stellt, sollte er zunächst erst einmal versuchen, ihre Anliegen nachzuvollziehen.“ Wie FDP-Stadtrat Stefan Beyer betonte, verwundere es nicht, wenn Menschen bei steigenden Energiepreisen auf die Straße gingen. „Sicher werden diese Demonstrationen auch wieder von Menschen besucht werden, die am Rande des demokratischen Spektrums stehen. Aber Koppe sollte vor lauter Warnungen vor diesen Sonderlingen nicht vergessen, auf die berechtigten Anliegen aus der Mitte der Bevölkerung zu hören“, sagte der Stadtrat. Dezernent Benjamin Koppe erinnerte im Vorfeld der Demo daran, dass sich aus den Absprachen der Beteiligten Verbindungen zur Gruppierung „Freies Thüringen“ herauslesen ließen. Deren Pendant in Sachsen sei als rechtsextrem eingestuft worden.