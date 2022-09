Feiern mit den letzten Tropfen eines original Jena-Wöllnitzer Biers

Jena. Am Wochenende wurde in Jena das 20. Weißbierbrunnenfest gefeiert: Hier wurden Geister vertrieben und stille Künstler traten ins Licht.

Es waren kostbare Tropfen, die am Samstag beim 20. Weißbierbrunnenfest ausgeschenkt wurden: Der letzte Weißbierbrauer in Wöllnitz, Talschänken-Wirt Kay Hoppe, hat vor einiger Zeit die Ortschaft verlassen. Mit ihm verschwand die letzte Brauanlage aus Wöllnitz. Doch einige Fässer des Hoppe-Weißbiers gibt es noch. So konnte zum Jubiläum des Festes noch einmal original Wöllnitzer Weißbier ausgeschenkt werden.

Die "Draufgänger Guggies" spielen beim 20. Jubiläum des Wöllnitzer Weißbierbrunnenfestes auf. Foto: Jördis Bachmann

Meinhardt Süptitz, Vorsitzender des Wöllnitzer Weißbierbrunnenvereins, hatte sich um das Festprogramm gekümmert und dabei durften auch die „Draufgänger Guggies“ nicht fehlen, die schon einmal beim Weißbierfest aufgespielt hatten. Nicht alle Wöllnitzer seien hellauf begeistert gewesen von der Band. Doch Stüptitz fand sie großartig. Guggemusik wurde ursprünglich in der Fastnachtszeit zur Vertreibung der Wintergeister gespielt. Früher wurden dabei auch Gießkannen, Glocken und Rasseln genutzt. Die Musik ist rhythmisch und absichtlich etwas schräg. Kein Wunder also, dass die Wöllnitzer mit dieser speziellen Musik erst warm werden mussten. Doch es funktionierte: Süptitz freute sich, dass die Stimmung beim Guggies-Auftritt Fahrt aufnahm und in der ersten Reihe ging auch Ortsteilbürgermeisterin Silke Meier mit dem Rhythmus mit.

Tischler in Rente: Kuno Binder stellte seine kunstvollen Intarsien aus. Foto: Jördis Bachmann

Die Majestic Blue Cheerleader sorgten dann für Staunen mit ihrem tanz-akrobatischen Auftritt. Und im Laubengang zu Wöllnitz konnten die Festbesucher sich ansehen, was Rentner Kuno Binder an kalten Wintertagen macht. 1957 begann Binder seine Lehre als Tischler, doch erst seit er im Jahr 2001 in Rente ging, widmete er sich ganz einer Kunst, für die er offensichtlich ein Händchen hat: Intarsien. Die beeindruckend detailreichen Holzmosaike fügen sich unter anderem zu wunderbaren Landschaftsbildern zusammen. Da sieht man eine Ortsansicht von Wöllnitz, dort das Meer, eine Ansicht von Rothenburg ob der Tauber oder einen Pferdegespann. Es sind Gemälde aus Holz, die er zumeist mit sehr scharfen japanischen Messern schneide, erklärt Binder. Winzige Details fügt er in kunsthandwerklicher Geduld zusammen. Die Intarsien werden im Oktober und November auch in der Neuen Mitte ausgestellt.

Das Fest ging am Sonntag mit dem traditionellen Frühschoppen zu Ende, bei dem das Duo „Black Rider“ aufspielte. Ob Kay Hoppe noch genügend Weißbier im Keller gebunkert hat, damit es auch im kommenden Jahr zum Weißbierbrunnenfest fließen kann? Das kommt darauf an, wie viel die Wöllnitzer beim 20. Weißbierbrunnenfest getrunken haben.