Zackenschoten blühen am Orsteingang von Jena.

Feldzug gegen Zackenschote in Jena

Jena. Arbeitseinsätze in Jenaer Stadtteilen

Bevor sich die invasive Zackenschote über den Winter in den Boden zurückzieht, sammelt die Pflanze in der Herbstsonne erneut Kraft. Daher lohnt es sich, zum Unkrautstecher zu greifen. Über ein RAG-Projekt sind Bürger zu Einsätzen aufgerufen am:

Donnerstag, 30. September, 17-19 Uhr, Jena-Ost: Treffpunkt nahe Ortsausgangsschild Jena-Ost; nördlich B7 (Eisenberger Straße);

Montag, 4. Oktober, 17-19 Uhr, Cospeda: Treffpunkt vorm Museum 1806 (Jenaer Straße 12);

Mittwoch, 6. Oktober, 17-19 Uhr, Leutratal: Treffpunkt Forstschranke zwischen Göschwitz und Leutra; nördlich der A4 (Arthur-Becker-Straße);

Donnerstag, 7. Oktober, 17-19 Uhr, Wöllnitz: Treffpunkt Forstschranke von Wöllnitz Richtung Fürstenbrunnen.

Anmeldung unter Telefon 0151- 53977574 oder h.hennig@rag-sh.de

