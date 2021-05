Die Polizei in Jena ermittelt zu einer zerstörten Schaufensterscheibe. (Symbolfoto)

Fensterscheibe in Jena zerstört: Polizei hat 41-Jährigen im Verdacht

Jena. In Jena hat eine noch unbekannte Person die Fensterscheibe eines Frisörladens zerstört. Die Polizei hat einen 41-Jährigen im Verdacht, die Tat begangen zu haben.

Am Dienstagmittag wurde bekannt, dass eine unbekannte Person eine Fensterscheibe eines Frisörladens in der Max-Steenbeck-Straße in Jena beschädigt hat. Laut Polizeiangaben wurde die Scheibe mittels einer Flasche beschädigt.

Anschließend entfernte sich der Täter in unbekannte Richtung. Nach ersten Erkenntnissen handelt es sich um einen 41 Jahre alten Mann aus Jena. Die Ermittlungen wurden bereits aufgenommen.