Ferienkinder haben Spaß im Camburger Bad

Camburg. Das bessere Sommerwetter ausgenutzt

Die Kinder der von der Sozialen Initiative Camburg und dem Kreissportbund Saale-Holzland organisierten Ferienfreizeit haben das wieder bessere Sommerwetter am Mittwoch für Badespaß im Camburger Freibad genutzt. Insgesamt 50 Kinder aus der Region haben in der vergangenen und dieser Woche an dem Angebot teilgenommen, bei dem unter anderem auch für das Schwimmabzeichen geübt werden konnte.

Auch außerhalb des Wassers wurden verschiedene Aktivitäten angeboten, wie Michael Zöllner vom Kreissportbund sagt. So gab es beispielsweise Einblicke in den Sport der Camburger Bogenschützen oder in die Arbeit eines Polizisten. Auch die Burg Camburg wurde besucht.